Netflix ha fissato al 21 gennaio 2027 il debutto della quarta stagione di Ginny & Georgia. Insieme alla data arrivano le prime foto ufficiali e le anticipazioni su dove riprenderà la storia.

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Dove riprende la storia

La nuova stagione riparte esattamente dal punto in cui si era fermata la terza. Georgia ha appena ottenuto l’assoluzione per la morte di Tom (Vincent Legault) e scopre di essere incinta, senza sapere se il padre del bambino sia Paul o Joe, i due uomini con cui è stata nella terza stagione. Peggiora il quadro la situazione economica della famiglia: i Miller sono rimasti senza un soldo.

Anche Ginny e il fratellastro Austin devono fare i conti con le conseguenze delle loro scelte, perché è stata Ginny a convincere Austin a incastrare il padre Gil (Aaron Ashmore) per l’omicidio di Tom.

Il passato che non resta sepolto

Secondo le anticipazioni ufficiali continueranno ad accadere cose strane, come se il passato di Georgia non avesse alcuna intenzione di restare sepolto. Ginny è disperata all’idea di spezzare il ciclo di caos in cui è cresciuta, mentre la madre vuole dimostrare ai figli di saper fare altrettanto. Per Austin la stagione si annuncia come una battaglia contro il mondo intero.

La famiglia è a un punto di svolta e resta da capire se i Miller riusciranno a ricominciare da zero o se il passato finirà per riportarli indietro. La creatrice della serie, Sarah Lampert, ha raccontato che la quarta stagione esplorerà i temi dei cicli e delle origini: il passato di Georgia irrompe nel suo presente, e Ginny e Austin devono fare i conti con la possibilità di seguire le orme della madre.

Il cast

Tornano Brianne Howey nei panni di Georgia, Antonia Gentry in quelli di Ginny, Felix Mallard come Marcus, Sara Waisglass come Max, Scott Porter come Paul, Diesel La Torraca come Austin, Jennifer Robertson como Ellen, Raymond Ablack come Joe, Katie Douglas come Abby, Chelsea Clark come Norah e Nathan Mitchell come Zion.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI