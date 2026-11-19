Martedì 8 dicembre arriva in esclusiva su Sky, e in streaming soltanto su NOW, il documentario “Cremonini – Amateur Forever”. Alla regia c’è Pepsy Romanoff, che ha seguito Cesare Cremonini mentre prendeva forma il suo decimo album di inediti, “Amateur”.

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Dentro lo studio londinese

Le riprese cominciano a marzo a Londra, dove Pepsy raggiunge Cesare da solo e senza indicazioni. La macchina da presa entra nella sala di registrazione e segue il dialogo con i musicisti. Ne escono momenti spontanei, dubbi, intuizioni e riflessioni che stanno dietro alle scelte del disco, insieme alle voci di alcuni artisti che hanno condiviso il percorso: Salmo, Malika Ayane, Fabri Fibra e Donny McCaslin. Il progetto è prodotto da EXCEPT, e la sceneggiatura è firmata da Cremonini con Romanoff e Igor Artibani.

Il film racconta come nasce un album, ma va oltre: indaga le ragioni artistiche e personali che hanno spinto Cremonini a rimettere in gioco le proprie certezze, a ritrovare la libertà creativa e a dare forma a un gesto coraggioso, senza lasciare che i risultati già raggiunti diventassero un limite. Da qui anche il titolo, “Amateur Forever”: per sempre libero, libero di rischiare, di cambiare direzione, di fare musica prima di tutto per amore.

“Per raccontare la verità con la musica devi vivere delle esperienze personali che hanno bisogno di un tempo”

L’attesa, il “fallimento” e il palco dell’O2

A settembre, sei mesi dopo i giorni londinesi, il racconto cambia passo. Cesare è atteso sul set per un’intervista importante e non si presenta. L’attesa di Pepsy e della troupe diventa il punto di partenza per ripercorrere quel periodo, e quando finalmente arriva si racconta con sincerità, tornando sulle idee e sulle scelte che hanno accompagnato quello che lui stesso ha definito “il suo più grande fallimento”.

Un mese più tardi il cerchio si chiude sul palco dell’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, dove le canzoni del nuovo album prendono vita davanti al pubblico. Lo sguardo cambia: alle riprese a luci basse e a mano dei giorni in studio seguono le immagini del concerto, più strutturate, con la luce del palco e ogni dettaglio curato. Sono due modi di raccontare lo stesso artista e la stessa ricerca di libertà.

La messa in onda

L’appuntamento è fissato per martedì 8 dicembre: alle 21.00 su Sky Documentaries, alle 21.30 su Sky Uno e in streaming soltanto su NOW. Il documentario è un nuovo capitolo della collaborazione tra Sky e Cremonini, avviata anche con la presentazione londinese dell’album, dove l’azienda è stata media partner. Un percorso che tiene insieme musica, spettacolo e racconto e conferma la volontà di accompagnare i grandi artisti italiani raccontandone anche le scelte, oltre al talento.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI