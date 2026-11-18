Il primo teaser trailer de Il sospetto, crime thriller Sky Original con Claudia Pandolfi, Alessandro Gassmann e Ginevra Francesconi, è online. La serie conta quattro episodi, in arrivo a gennaio 2027 su Sky e in streaming su NOW.

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Un giallo che comincia da un dubbio di famiglia

Il racconto parte da una domanda che riguarda tutti noi: quanto sappiamo davvero di chi ci sta accanto? Quando il sospetto si insinua tra le persone più care, il confine tra fiducia e paura diventa labilissimo, e la serie si muove proprio su quel crinale. Sky la presenta come un whodunit atipico, in cui il mistero investigativo procede di pari passo con il dramma familiare. Il filmato diffuso anticipa atmosfere cupe e una tensione che cresce senza concedere tregua.

La trama: Maria, Viareggio e l’oggetto nel capanno

Al centro della vicenda c’è Maria, diciassette anni, timida e alle prese con problemi d’udito, interpretata da Ginevra Francesconi. A Viareggio la città si prepara al celebre Carnevale e l’assassino di Giada Castucci è sul punto di finire in manette, quando la ragazza trova nel capanno degli attrezzi un oggetto appartenuto alla vittima. Quel dettaglio, all’apparenza irrilevante, basta a far nascere una domanda terribile: e se suo padre, l’uomo di cui si fida più di chiunque altro, avesse un ruolo nell’omicidio? Il padre, affidato ad Alessandro Gassmann, ha comportamenti sempre più nervosi che alimentano i dubbi. Anche la madre, commissario stimato e volto di Claudia Pandolfi, deve affrontare una situazione che la destabilizza ogni giorno di più. Tra maschere e verità taciute, Maria arriverà a capire che ognuno ne porta una, lei compresa.

Dietro la macchina da presa e il set in Toscana

La regia è di Mauro Mancini, già autore di Non odiare e Mani nude. La sceneggiatura è firmata da Mirko Cetrangolo e Matteo Menduni, mentre la supervisione artistica è affidata a Francesca Manieri, che ha lavorato anche a Il Miracolo oltre che a We Are Who We Are. Accanto ai tre protagonisti recitano Francesco Colella e Francesca Inaudi, con le musiche originali composte da Dardust e Yakamoto Kotzuga. La produzione è di Sky Studios, Paco Cinematografica e Zucco Film.

Le riprese si sono svolte a Viareggio in nove settimane di lavorazione, organizzate insieme al Comune. Hanno coinvolto oltre cento tra attori e tecnici più circa settecento comparse reclutate sul territorio, per una ricaduta stimata sull’indotto locale superiore ai 500 mila euro. Per Pandolfi è un ritorno al ruolo di commissario dopo l’esperienza in Distretto di Polizia, mentre Gassmann si è aggiunto al progetto in un secondo momento, quando la collega era già stata annunciata come protagonista.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI