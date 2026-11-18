Barbara d’Urso resta in giuria a Ballando con le Stelle. L’ha confermato lei stessa in un’intervista televisiva, chiudendo il giallo su un possibile addio al programma che per un paio di giorni ha tenuto banco.

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Un patto, più che un contratto

A trattenerla c’è più di un impegno professionale. La giurata ha raccontato di avere sì un contratto, ma anche qualcosa di diverso e per lei più significativo: un patto con la Rai, con la trasmissione e soprattutto con Milly Carlucci, che a suo dire per tre anni si è battuta con determinazione per portarla nello show. A questo si aggiungono la riconoscenza verso la conduttrice e il rispetto per il pubblico, che in queste settimane si è schierato al suo fianco.

Io ci sarò perché ho un patto, ho un contratto, ma anche un patto con la Rai, un patto più che un contratto, che è più interessante. Ho un patto con Ballando con le Stelle, che è la trasmissione più importante di Rai 1, ho un patto con Milly, che come ha detto lei, e io lo so, per tre anni ha lottato fortemente per avermi, quindi ho un patto anche di riconoscenza verso di lei, ho un patto verso il pubblico, che si è schierato dalla mia parte ed è giusto rispettarlo.

Ha precisato di non aver mai avuto intenzione di voltare pagina davvero: l’ipotesi di uscire dal cast non è mai stata una scelta seria.

Lo scontro con Mariotto

Tutto parte dalla puntata precedente. Guillermo Mariotto, seduto accanto a lei mentre era in corso il confronto con Ornella Muti, ha estratto una boccetta di profumo e l’ha spruzzata nella sua direzione, giustificando il gesto con un presunto cattivo odore. Ne è seguita una settimana di polemiche, con le voci su una possibile uscita di scena della giurata e l’invito di Carlucci a sistemare le cose dentro il programma.

Non ho mai pensato di non esserci, in diretta, in trasmissione ero talmente arrabbiata che ho detto: «Milly, o io o lui, o lui esce fuori, o io non posso continuare a parlare», peraltro con Ornella Muti finalmente ci stavamo chiarendo, ma non ho mai pensato di lasciare la trasmissione.

Quel momento di rabbia, ha spiegato, è rimasto tale e non si è trasformato in altro.

Le scuse che non sono arrivate

Stando al suo racconto, la vicenda si sarebbe chiusa subito con delle scuse sincere, presentate in tempi rapidi. Invece Mariotto, sostiene, ha fatto delle scuse sarcastiche e ha continuato a rilasciare interviste in cui dichiara di non pentirsi e di non dover chiedere perdono a nessuno, fino a dire che lei si porta la rabbia da casa, che è abituata a comandare e che vorrebbe condurre Ballando con le Stelle.

A me bastava veramente che lui si girasse e mi dicesse: «Scusa, scusami, ho fatto una cosa un po’ sciocca, scusami se ti ho ferito, se ti ho umiliata, se l’hai presa male». Invece è andato avanti tutti questi giorni a fare interviste, a dire: «No, non le chiedo scusa, non ho niente per cui chiedere scusa, i topi, gli animali». Bastava avere il coraggio di dire scusami, fine, io avrei detto di andare avanti.

La giurata ha provato anche a spiegare perché, a suo avviso, Carlucci non abbia colto fino in fondo la gravità di quanto accaduto: il rapporto tra la conduttrice e Mariotto dura da 21 anni e l’affetto, dice, è tale da assomigliare a quello di una madre per un figlio. Una lettura che trova conferma nelle parole dello stesso giurato, che ha raccontato di aver rifiutato altre offerte di lavoro e di aver bisogno dell’approvazione di Milly, arrivando a definirla la sua mamma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI