Questa sera, mercoledì 18 novembre, in prima serata su Rai 3 torna Chi l’ha visto?, con la conduzione di Raffaella Griggi. La puntata ruota attorno alle truffe, con un esperto dei carabinieri, e a due casi di scomparsa, quello di Maria Chindamo e quello di Pietro Conversano, oltre agli appelli e alle segnalazioni dei telespettatori.

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Truffe, un fenomeno che non risparmia nessuno

I raggiri continuano a crescere e a fare vittime tra gli anziani, ma ormai colpiscono con frequenza anche adulti e adolescenti. Nella maggior parte dei casi i malviventi spariscono dopo il colpo senza che succeda altro; in altri la vicenda degenera in violenza, come è accaduto di recente a Milano, dove un anziano è stato raggirato e poi ucciso nella sua abitazione. Per capire come difendersi e come proteggere i propri cari, in studio arriva il maggiore dei carabinieri Carmelo Beringheli, da anni impegnato nel contrasto a questi reati. Durante la puntata si parla anche delle telefonate dei falsi carabinieri, una delle tecniche più usate per avvicinare le vittime.

Il caso di Maria Chindamo

Si riparla poi di Maria Chindamo, imprenditrice calabrese di cui non si hanno più notizie dal 6 maggio 2016, giorno in cui sparì davanti al suo podere a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. In diretta ci saranno il fratello Vincenzo e l’avvocato Nicodemo Gentile: con loro si farà il punto sugli elementi raccolti finora e si ripercorrerà la requisitoria del pubblico ministero contro Salvatore Ascone, accusato di concorso in omicidio e occultamento di cadavere.

La scomparsa di Pietro Conversano

Infine il caso di Pietro Conversano, appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio a Monopoli, di cui si sono perse le tracce il 13 febbraio 2019, quando aveva 51 anni. In famiglia nessuno ha mai creduto a un allontanamento volontario e oggi la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti. La trasmissione manderà in onda documenti inediti sulla vicenda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI