Narnia: Il nipote del mago, il film con cui Greta Gerwig apre la sua trilogia per Netflix, ha ora un calendario completo: dopo il passaggio nelle sale, la storia arriverà sulla piattaforma il 2 aprile 2027. La data chiude l’attesa cominciata con il primo trailer e con l’annuncio delle anteprime IMAX.

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Dalle sale allo streaming

Si parte dal cinema il 12 febbraio 2027. Due giorni prima, il 10 febbraio, ci saranno le anteprime in esclusiva nelle sale IMAX, mentre la distribuzione cinematografica internazionale è affidata a Sony Pictures. Solo in un secondo momento, il 2 aprile, il titolo approda su Netflix, che ne ha confermato la presenza nel proprio calendario 2027.

La finestra di febbraio non era quella immaginata in partenza: la piattaforma aveva puntato al weekend del Ringraziamento 2026, poi ha scelto una presenza ampia nei cinema prima dell’arrivo in streaming, anche perché il film non sarebbe stato pronto per lo slot IMAX di novembre. Per la regista è la prima opera dopo Barbie e, per Netflix, il primo titolo con un’uscita in sala su scala globale. Il primo trailer, accompagnato da Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, si apre con la voce di un narratore senza nome e mostra Daniel Craig nei panni dello zio Andrew, che consegna ai due ragazzi un anello magico capace di spalancare le porte di mondi diversi.

«Lavorare con Netflix è stato straordinario, e IMAX è un partner incredibile. Non vedo l’ora che il pubblico veda il film in sala il 12 febbraio e su Netflix il 2 aprile.»

Con queste parole Gerwig accompagna l’uscita del progetto, di cui firma anche la sceneggiatura oltre alla regia.

Un cast tra esordienti e grandi nomi

I due protagonisti sono volti nuovi: David McKenna è Digory Kirke e Beatrice Campbell è Polly Plummer. McKenna si è fatto notare nella serie Lord of the Flies di Netflix, mentre attorno a loro si muove un cast di nomi noti. Emma Mackey veste i panni di Jadis, la futura Strega Bianca che nel 2005 era stata di Tilda Swinton, Daniel Craig è lo zio Andrew e Carey Mulligan è Mabel Kirke. Completano il quadro Meryl Streep, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough e Susan Wokoma.

La partitura è affidata a Mark Ronson e Andrew Wyatt, già al fianco di Gerwig su Barbie. In una storia in cui è la musica a far nascere un mondo, il compito che li attende è tra i più impegnativi.

Perché la trilogia comincia da qui

C.S. Lewis diede alle stampe The Magician’s Nephew nel 1955, cinque anni dopo The Lion, the Witch and the Wardrobe, ma ne collocò le vicende all’inizio della storia di Narnia. Gerwig ha scelto di partire da lì. Digory e Polly, infatti, scoprono come funziona il passaggio tra i mondi prima che esista un armadio in cui infilarsi, e finiscono coinvolti negli esperimenti magici dello zio Andrew e nelle conseguenze che l’uomo preferisce lasciare a qualcun altro.

La nascita di Narnia diventa così qualcosa che il pubblico vede accadere insieme ai due ragazzi, senza dover credere a un luogo che si trova appena fuori dalla portata dello sguardo. Gerwig, che da bambina si era innamorata dell’idea di un leone capace di cantare un mondo facendolo esistere, ora decide come quel canto debba risuonare in una sala cinematografica.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI