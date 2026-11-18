Netflix ha messo la quinta e ultima stagione di The Witcher tra i titoli in arrivo nel 2027 o più avanti: chi aspetta il finale della serie con Liam Hemsworth dovrà pazientare almeno un anno in più. L’annuncio è stato dato il 16 novembre dal Texas Book Festival, e una data precisa di debutto non c’è ancora.

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La collocazione nel calendario

Nel comunicato diffuso il 16 novembre in occasione del Texas Book Festival, la piattaforma ha inserito la quinta stagione tra gli adattamenti da libri previsti per il “2027 and beyond”, la stessa fascia in cui figurano la quinta stagione di Bridgerton e Narnia: Il nipote del mago. Sarà l’ultimo capitolo della saga: Hemsworth, che ha ereditato il ruolo di Geralt da Henry Cavill, ha esordito nella quarta stagione, arrivata su Netflix a ottobre 2025, e con questa concluderà il proprio percorso. Per ora non è stata comunicata una finestra più stretta.

Un rinvio che si preparava da mesi

La nuova collocazione era nell’aria da tempo. Nei mesi scorsi Netflix aveva indicato una finestra verso la fine del 2026 nell’ambito del programma “Next on Netflix”; ad agosto era poi arrivata la conferma di uno spostamento al 2027, con la stagione rimossa per il 2026 dai siti promozionali e dal media center della piattaforma. L’elenco diffuso il 16 novembre rende ufficiale quel rinvio. Il debutto non è fissato al 2027: si sa solo che prima di quell’anno non se ne parla.

Tempi di lavorazione e motivi ipotizzati

Le riprese della quinta stagione si sono svolte da marzo a settembre 2025 e sono quindi chiuse da tempo. La quarta era stata girata tra aprile e ottobre 2024 e pubblicata insieme allo speciale a sorpresa The Rats: A Witcher Tale. Netflix non ha mai spiegato ufficialmente le ragioni del rinvio. Tra le ipotesi circolate ci sono la necessità di più tempo per una post-produzione molto ricca di effetti visivi, la volontà di lasciare spazio nel 2026 ad altre serie come Black Doves e 3 Body Problem, e l’idea di rafforzare il catalogo 2027 con un titolo di punta. Mese e giorno del debutto restano da definire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI