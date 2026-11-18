Si chiude questa sera la sedicesima edizione di Tale e Quale Show: alle 21.30 su Rai1 Carlo Conti guida in diretta, dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, la nona e ultima puntata, al termine della quale sarà proclamato il campione.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Due punti separano Roberta Morise da Selma

A dover difendere il primo posto è Roberta Morise, che nell’ottava puntata aveva vinto nei panni di Mia Martini sulle note di ‘Gli uomini non cambiano’. In finale prova a restare in vetta con un’imitazione di Annie Lennox. Il margine è sottile: appena 2 punti la separano da Selma, seconda in classifica, che rende omaggio ad Aretha Franklin.

Per gli undici protagonisti del varietà è arrivato il momento dell’ultima trasformazione. Jasmine Carrisi vestirà i panni di Billie Eilish, Maddalena Corvaglia quelli di Miley Cyrus, Paola Perego sarà Alice e Anna Pettinelli si calerà in quelli di Cristiano Malgioglio. Sul fronte maschile Stefano Meloccaro diventa Roberto Vecchioni, Max Paiella ricorda Frank Sinatra, Andrea Perroni interpreta Antonello Venditti e Vladimir Randazzo si misura con Massimo Ranieri. L’ultimo ‘duetto impossibile’, dedicato ad Alberto Sordi e Nino Manfredi, è affidato a Flavio Insinna e Gabriele Cirilli.

Giuria fissa, quarto giudice e voto del pubblico

Al tavolo dei giudici siedono Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati per l’occasione da Ficarra e Picone. I voti del duo comico siciliano si sommano a quelli dei tre giurati stabili e possono rivelarsi decisivi per incoronare il vincitore assoluto.

Entra in gioco anche chi guarda da casa. Sui canali social del programma (Instagram, Facebook e X) si può esprimere la propria preferenza, e le tre performance più votate ricevono 5, 3 e 1 punto, che si aggiungono ai punteggi della giuria e concorrono a determinare la classifica finale. Il varietà arriva all’appuntamento con il primato di ascolti della serata del mercoledì, avendo superato il 20% di share.

Il premio, la macchina dello show e lo speciale di dicembre

Chi si aggiudicherà il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 16’ non porterà a casa il premio, che sarà devoluto in parti uguali alla Fondazione AIRC e alla Fondazione Franco Pannuti. Tutte le esibizioni sono rigorosamente dal vivo, con gli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. Accanto ai concorrenti lavorano i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli, mentre trucco, acconciature e costumi hanno il compito di rendere ogni trasformazione fedele all’originale. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

A dicembre lo show torna con un appuntamento speciale, ‘Tale e Quale Duetti’: 21 artisti divisi in 10 coppie si trasformano in grandi interpreti della musica italiana e internazionale per dare vita a celebri duetti e a un Trio. Al termine della serata sarà proclamata la coppia vincitrice.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI