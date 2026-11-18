Netflix ha diffuso il primo teaser trailer de I segreti di una cortigiana, il nuovo drama in costume spagnolo che arriverà sulla piattaforma in tutto il mondo il 22 gennaio 2027. Chi ha amato gli intrighi di corte e gli amori impossibili di Bridgerton farà bene a tenere d’occhio questa serie.

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Il teaser trailer e il debutto su Netflix

Il filmato mostra un palazzo reale sontuoso, fatto di abiti eleganti, feste, sguardi complici e relazioni che si consumano lontano dagli occhi della corte. Sotto la raffinatezza delle apparenze si intravedono desideri, rivalità e segreti: è la stessa miscela di romanticismo, sensualità e giochi di potere che ha reso celebre la saga ambientata nell’Inghilterra della Reggenza, trasferita però nella Spagna del Settecento, dove amare la persona sbagliata può costare molto più di uno scandalo.

La serie esordirà il 22 gennaio 2027 in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo. In spagnolo il titolo è Los secretos de la cortesana, mentre per il pubblico internazionale è stato scelto The Palace of Secrets. All’origine c’è l’omonimo romanzo di Estefanía Ruiz, pubblicato da Penguin Random House: trattandosi di una saga, l’arrivo di una seconda stagione dipenderà da come andrà la prima.

Amori proibiti alla corte di Madrid

La storia ruota attorno a Julia Ponce, figlia di un pittore di corte, che entra per la prima volta nel palazzo reale e viene subito catturata dallo sfarzo e dalle dinamiche che lo attraversano. Lì incontra Gonzalo, principe ereditario richiamato in Spagna dal re con l’intenzione di imporgli un matrimonio. Tra i due nasce un’attrazione travolgente, destinata a scontrarsi con le convenzioni e con gli equilibri della corte. La loro relazione impossibile diventa il cuore di una rete di intrighi, gelosie, ambizioni, inganni e vendette, mentre sullo sfondo un gruppo segreto di donne tesse nell’ombra la propria scalata al potere.

Gli ideatori della serie sono Carlos de Pando e Sara Antuña; la produce Zeta Studios per Netflix e la dirigono Paco Caballero, Jota Linares ed Elena Trapé. La produzione è affidata ad Antonio Asensio, con Xavi Toll e Margarita Huguet produttori esecutivi accanto agli ideatori. Le riprese hanno coinvolto palazzi e residenze tra la regione di Madrid e Segovia, oltre al centro di produzione Netflix di Tres Cantos. Dalle immagini ufficiali risulta che gli episodi siano almeno otto, anche se non è arrivata una conferma sul numero totale.

Nel cast Carla Campra e Carlos Cuevas

Julia ha il volto di Carla Campra, già vista in La caccia. Monteperdido, nella soap Una vita e in Sagrada Familia; Gonzalo è invece interpretato da Carlos Cuevas, protagonista di Genesi, The 47 e Smiley. Intorno a loro si muove un ampio cast corale: Alberto Olmo, che dà il volto a Carranza, Luís Bermejo, María Morales, Roberto Álamo, Bea Segura, Helena Ezquerro, Nora Hernández, Nico Romero (Jorge), Cristina Plazas, Karina Soro, Guillermo Toledo, Irene Montalà e Catalina del Rosario (Sofia).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI