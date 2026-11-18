Disney+ adatta per la televisione The Satsuma Complex, il romanzo d’esordio del comico britannico Bob Mortimer. L’annuncio è arrivato mercoledì 18 novembre: la serie sarà prodotta da Quay Street Productions, la stessa casa che ha firmato Stolen Girl per la piattaforma.

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Il mistero di Gary Thorn

La storia ruota attorno a Gary Thorn, un assistente legale solitario che vive a Peckham, nel sud di Londra. La sua esistenza ordinata si incrina dopo un incontro casuale con una donna misteriosa, davanti a una birra nel pub di quartiere in compagnia del collega Brendan. Quella che sembra una conversazione breve ma intensa si interrompe di colpo: la sconosciuta sparisce senza lasciare traccia, e l’unico indizio sulla sua identità è il libro che porta con sé, The Satsuma Complex.

Da quel momento la vita di Gary prende una piega caotica, tra personaggi che entrano ed escono dalla sua storia. Il romanzo è diventato un bestseller nel Regno Unito.

Chi lavora alla serie

Mortimer fa più che prestare il nome al progetto: creerà, scriverà e sarà produttore esecutivo della trasposizione. La serie, un originale Hulu, sarà composta da cinque episodi e avrà Nicola Shindler come produttrice esecutiva per Quay Street Productions, società che fa capo a ITV Studios. A firmare la commissione sono Lee Mason, vicepresidente scripted, e Angela Jain, head of content di Disney+ EMEA.

Il cast non è ancora stato annunciato, e non sono state diffuse nemmeno date di uscita.

Le dichiarazioni

Mortimer ha accolto la notizia con entusiasmo.

Sono enormemente contento e completamente elettrizzato all’idea che Gary, i suoi amici e i suoi nemici prendano vita grazie a Disney+ e Quay Street Productions.

Shindler ha definito il romanzo inconfondibilmente Bob: brillantemente divertente, molto personale e pieno di cuore, con al centro un mistero avvincente. La produttrice ha aggiunto di essere una sua ammiratrice di lunga data e di considerare un privilegio lavorare al suo fianco, insieme a Disney+.

Anche Jain ha espresso soddisfazione per il progetto. Ha descritto il libro come un trionfo narrativo, intelligente, brillante, avvincente e sorprendente, e si è detta felice di portarlo sullo schermo con Quay Street.

Mortimer è uno dei comici più amati della televisione britannica: fa parte del duo Reeves and Mortimer e negli ultimi anni ha conquistato un nuovo pubblico con due stagioni di LOL: Last One Laughing, oltre che con Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing e Shooting Stars.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI