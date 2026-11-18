Il Natale si avvicina e Mary Bennet sta per tornare: è online il trailer dello speciale di The Other Bennet Sister – Orgoglio e riscatto, tre episodi che in Italia arriveranno entro fine dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

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Una neosposa che non sa più chi è

Lo speciale è una commedia romantica che però lascia spazio alle inquietudini della protagonista, e il trailer lo chiarisce subito: a parlare è Mary, con la voce di Ella Bruccoleri, che racconta che cosa succede dopo il lieto fine.

“Il giorno del mio matrimonio mi è venuto in mente per la prima volta che non ero più Miss Bennet. Ora ero la signora Hayward”.

Prima poteva dire ciò che pensava senza filtri, adesso il ruolo di moglie la lascia smarrita, e la paura più grande è di dover rinunciare a se stessa per non perdere Tom. Nel trailer lo ammette senza giri di parole:

“Ho paura che, se sarò semplicemente me stessa, perderò Tom”.

A complicare le cose arriva Caroline Bingley, il personaggio di Tanya Reynolds, che si presenta alla porta di Mary incinta e in cerca di aiuto. La neosposa si trova così divisa tra l’assistenza alla futura mamma e il tentativo di essere la moglie perfetta. La sinossi ufficiale conferma l’impianto: mentre Mary costruisce la sua nuova vita accanto a Tom, qualcuno che viene dal suo passato bussa alla porta, rimettendo in gioco rapporti e dinamiche che conosciamo già.

Il cast e chi lavora dietro le quinte

Nei tre episodi ritroviamo Ella Bruccoleri nei panni di Mary e Dónal Finn in quelli di Tom Hayward. Tornano anche Ruth Jones (Mrs. Bennet), Tanya Reynolds (Caroline Bingley), Laurie Davidson (Mr. Ryder) e Varada Sethu (Ann Baxter), mentre il quadro si completa con Poppy Gilbert (Lizzie Darcy), Maddie Close (Jane Bingley), Grace Hogg-Robinson (Lydia Wickham), Molly Wright (Kitty Buncock) e Anna Fenton-Garvey (Charlotte Collins). Tra le facce nuove c’è Nerys Amber Stocks, che interpreta Lucy, la domestica di Mary.

Dietro la macchina da presa restano due nomi già centrali nella prima stagione. Sarah Quintrell, che allora aveva firmato nove dei dieci episodi, ha scritto tutti e tre gli speciali, mentre alla regia torna Asim Abbasi.

Quando e dove vedere gli episodi speciali

Per l’Italia l’appuntamento è entro fine dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il calendario delle serie tv colloca i tre episodi a partire da sabato 26 dicembre e fino al 2 gennaio, ma è un’indicazione di palinsesto, senza conferma ufficiale.

Nel Regno Unito lo speciale debutta su BBC iPlayer il giorno di Natale, il 25 dicembre 2026. Su BritBox, invece, gli episodi usciranno a cadenza settimanale: sono tre, da 30 minuti ciascuno, accompagnati da tre video di approfondimento intitolati On the Box with The Other Bennet Sister. Il progetto rientra nell’antologia Austen Untold curata da BritBox con Bad Wolf e dedicata ai personaggi di Jane Austen rimasti ai margini dei romanzi, mentre la distribuzione internazionale è affidata a Sony Pictures Television.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI