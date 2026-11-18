La settima stagione di My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman arriva su Netflix martedì 15 dicembre. Gli episodi sono quattro, con un parco ospiti che mescola Hollywood e televisione notturna: Matt Damon, Julia Roberts, Jimmy Kimmel e lo scalatore Alex Honnold.

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Il debutto della settima stagione

Il teaser diffuso insieme all’annuncio mostra i quattro incontri che compongono la stagione. Il primo è con Damon (episodio 701), poi vengono Roberts (702), Kimmel (703) e Honnold (704). I nomi degli ospiti erano noti già da agosto, mentre la data di uscita è rimasta riservata fino a ora. Letterman torna quindi a sedersi al posto del conduttore, dopo l’esordio su Netflix nel 2018 e una lunga storia televisiva iniziata in fascia notturna. Nelle sei stagioni e nei quattro speciali che si sono succeduti fin qui, davanti alla sua telecamera sono passati Barack Obama, Tina Fey, Jay-Z, Volodymyr Zelenskyy, Miley Cyrus e Billie Eilish. La serie è prodotta da Jax Media/Imagine Entertainment e Worldwide Pants.

Damon e Roberts, dai costumi d’epoca alle palle da bowling

L’episodio con Damon si apre con lui e Letterman in versione comparse. I due sono apparsi a sorpresa nella quarta stagione di The Gilded Age, mentre attraversano la strada in abiti perfettamente coerenti con l’epoca, dal cappello alle scarpe, in una comparsata di pochissimi secondi. Durante la conversazione, Damon racconterà come è nato quel ruolo e perché hanno voluto farlo. L’attore arriva all’appuntamento reduce da uno dei film più attesi dell’anno, The Odyssey.

Con Roberts il programma si sposta invece sui tetti: l’attrice accompagna Letterman in un’incursione che prevede il lancio di oggetti pesanti, palle da bowling, da edifici molto alti. Si presenta all’intervista con una maglietta con la scritta “I ♥ David Letterman”. All’inizio del 2027 la vedremo in Panic Carefully, diretto da Sam Esmail.

Due signori della notte e un arrampicatore

L’incontro con Kimmel riunisce due protagonisti della fascia notturna. Tra una battuta e l’altra parlano del mestiere del conduttore, con Kimmel che riconosce a Letterman il merito di avergli insegnato come si conduce un late night, e si concedono anche una battuta di pesca con la mosca. Il loro legame viene da lontano: nel dicembre 2025, ospite del programma di Kimmel, Letterman gli aveva proposto di partecipare al suo show, ricevendo in risposta la confessione di aspettare quell’invito. Nell’episodio dedicato a Damon si parla anche della presunta faida tra l’attore e lo stesso Kimmel.

A chiudere la stagione è Honnold, che nel teaser si arrampica sulla facciata della casa di Letterman. Lo scalatore è noto per Free Solo, il documentario premiato con l’Oscar, ed è stato protagonista nel 2026 dell’evento live di Netflix Skyscraper Live, in cui ha scalato a mani nude un grattacielo di Taipei.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI