La prima serata di martedì 17 novembre va a Rai1: la fiction 177 Giorni – Il rapimento di Farouk chiude con 3.831.000 spettatori e il 23,9% di share, lasciando Canale 5 a metà strada. Bene anche DiMartedì su La7, mentre Rai3 arretra sotto il 2%.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La serie Rai1 vale il doppio di Canale 5

Con la seconda puntata, la fiction interpretata da Marco Bocci ha portato davanti al video 3.831.000 persone, pari al 23,9%. All’esordio il risultato era stato praticamente identico: gli stessi 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share, con un solo decimale di differenza nella quota.

Sul fronte opposto il film Un mondo a parte con Antonio Albanese e Virginia Raffaele si è fermato a 1.793.000 spettatori e al 12,3%. La rete ammiraglia del servizio pubblico ha così più che doppiato la concorrenza diretta.

DiMartedì regge, Verità nascoste e Filorosso in calo

Il talk di La7 condotto da Giovanni Floris ha totalizzato 1.596.000 spettatori (10,2%) nella prima parte, a cui se ne aggiungono 519.000 (8,8%) nella seconda. La puntata precedente si era chiusa con 1.728.000 spettatori (11,2%) e 572.000 (9,2%), quindi con numeri leggermente superiori.

Su Rete 4 Verità nascoste ha interessato 1.016.000 spettatori (8,1%), mentre una settimana prima il programma di Milo Infante si era attestato a 1.066.000 (8,6%). Arretra anche Filorosso su Rai3, seguito da 269.000 spettatori con l’1,9% di share: nella puntata precedente Antonino Monteleone aveva raggiunto 332.000 spettatori (2,4%).

Le altre reti

Su Italia 1 l’incontro Zverev-Shelton valido per le ATP Finals di Torino ha raccolto 812.000 spettatori (4%). Rai2 con Un amore a 5 stelle si è fermata a 645.000 spettatori (3,7%), di poco davanti al Comedy Match di Katia Follesa sul Nove, che ha totalizzato 610.000 spettatori (3,7%). Chiude il quadro X Factor su TV8 con 505.000 spettatori e il 4% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI