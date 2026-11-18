Netflix e Lionsgate tornano a collaborare su un thriller d’azione: Fairytale in New York, con Aaron Pierre protagonista e Jalmari Helander alla regia. La notizia del casting è arrivata dall’account X ufficiale della piattaforma, dopo che il progetto era stato conteso da più pretendenti.

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Un’asta competitiva e un sodalizio che dura da anni

Netflix si è aggiudicata il film al termine di una trattativa serrata e ne sarà il distributore, mentre a Lionsgate spetta la produzione. Le due aziende lavorano insieme dal 2011, quando la piattaforma ottenne i diritti esclusivi di streaming sui film dello studio per il Regno Unito e l’Irlanda. Da allora il rapporto si è consolidato, fino a fare di Lionsgate uno dei partner più solidi della piattaforma nel periodo di massima espansione dello streaming.

Il precedente più recente e più fortunato è War Machine, con Alan Ritchson davanti alla macchina da presa, arrivato quest’anno e già pronto a un seguito che riporterà l’attore nei panni dell’eroe d’azione. Prima ancora le due società avevano collaborato su Jingle Bell Heist, con Olivia Holt e Connor Swindells, e su Dhamaka: format diversi, stesso metodo di lavoro.

Chi c’è dietro la macchina da presa

Alla regia di Fairytale in New York c’è Jalmari Helander, alla terza collaborazione con Lionsgate dopo Sisu e Sisu: Road to Revenge. La sceneggiatura è un copione originale di Rory Haines e Sohrab Noshirvani, gli stessi autori del prequel di Rambo diretto da Helander, le cui riprese si sono concluse da poco. Quel film, ambientato nell’epoca del Vietnam con Noah Centineo protagonista, arriverà nelle sale per Lionsgate il 4 giugno 2027.

Anche il Natale era già comparso in un film del regista, Rare Exports, a conferma di una predilezione per l’atmosfera natalizia usata come sfondo di storie tutt’altro che tranquille. Pierre, da parte sua, ha già lavorato con Netflix: era stato tra i protagonisti di Rebel Ridge, il film d’azione uscito nel 2024. Questo progetto è già girato, quindi la strada verso lo schermo è tracciata.

La trama e le parole di Lionsgate

La storia si svolge alla vigilia di Natale a New York, dove un tassista dall’aria qualunque si lancia in una notte di vendetta senza tregua dopo che gli viene rubato il regalo dal valore inestimabile destinato al figlio, da cui è separato. Un impianto che mescola la festa più sentimentale dell’anno con la violenza più cruda, esattamente il terreno su cui Helander si è costruito la reputazione.

Erin Westerman, presidente del Motion Group di Lionsgate, ha spiegato così la scelta del regista e dell’interprete:

“Questa è la nostra terza collaborazione con Jalmari. È un regista eccezionale, con una capacità tutta sua di costruire azione viscerale e memorabile senza mai perdere di vista il carattere e l’emozione. Per questo è la persona giusta per Aaron Pierre, che ha tutto quello che serve per diventare una grande star del cinema: pensiamo che sarà un film davvero speciale.”

Westerman ha aggiunto che, dopo il risultato straordinario ottenuto con War Machine, l’azienda non poteva essere più soddisfatta all’idea di realizzare un altro film insieme agli amici di Netflix. Al momento non sono stati annunciati altri membri del cast, né una data di uscita sulla piattaforma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI