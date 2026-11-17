Il 21 dicembre arriva su Netflix un nuovo capitolo della serie Untold, intitolato Untold: One Giant Upset. Riporta sullo schermo il Super Bowl XLII, la finale del 2008 in cui i New York Giants sorpresero i New England Patriots, fino a quel momento senza sconfitte in stagione.

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Chi racconta quella notte

Il documentario ricostruisce la partita attraverso le voci di chi l’ha giocata e allenata. Ci sono Eli Manning, Michael Strahan, Tom Coughlin e, dall’altra parte del campo, Tom Brady, che accetta di rivivere quella che resta la sua sconfitta più pesante. Con loro anche Steve Spagnuolo, il coordinatore difensivo artefice del piano che mise in difficoltà il miglior attacco della lega, insieme a Shaun O’Hara, Justin Tuck, David Tyree, Sam Madison, Antonio Pierce, Plaxico Burress e Chris “Mad Dog” Russo.

Regia e produzione sono firmate da Emily Leitner Cameron e Paul Camarata. Tra i produttori esecutivi figurano Ross Ketover, Keith Cossrow, Ken Rodgers, Jessica Boddy, Jesse Sisgold, Jason Reed, Jon Weinbach, Constance Schwartz-Morini, Anthony Smith, Jamie Horowitz, Tim Brown, Angus Wall, Howard Owens, Ben Silverman, Chapman Way e Maclain Way, e gli ultimi quattro sono gli ideatori della serie Untold. Il film nasce dalla collaborazione tra NFL Films, Skydance Sports Entertainment, SMAC Productions, Ten Til Productions e MakeMake.

Una stagione vissuta sempre in salita

Per capire perché quella vittoria sia passata alla storia bisogna tornare all’autunno del 2007, quando i Giants aprirono l’annata con due sconfitte consecutive. Da lì costruirono una rimonta fatta di undici partite vinte lontano da casa, playoff compresi, con tappe a Tampa, Dallas e Green Bay. Sulla strada verso la finale c’era anche la sconfitta per 38-35 contro New England alla diciassettesima settimana, l’ultimo precedente prima della rivincita.

Il 3 febbraio 2008, allo stadio dell’University of Phoenix a Glendale, in Arizona, i Giants si imposero 17-14. Nel quarto quarto Manning sfuggì a tre tentativi di sack, Tyree bloccò il pallone contro il casco con la presa rimasta celebre come “Helmet Catch” e Burress, in campo con un legamento della caviglia lacerato, segnò il touchdown della vittoria. Dall’altra parte Spagnuolo schierò un pass rush a quattro defensive end: Strahan, Tuck e Osi Umenyiora misero Brady a terra cinque volte, mentre l’attacco dei Patriots si fermò a 14 punti.

Un Untold costruito intorno a un momento

L’episodio nasce da una trattativa andata avanti a lungo, come racconta lo stesso Owens, produttore esecutivo e tifoso dei Giants. Lui e Silverman stavano valutando un capitolo dedicato alla storia di Burress, ma poi Skydance Sports e NFL Films hanno portato loro questo progetto con tempi più stretti del solito.

“Abbiamo praticamente pregato di farlo, ci tenevamo che lo facesse Netflix e che diventasse un episodio di Untold”.

Secondo Owens, la struttura del film si distanzia dal resto della serie: la maggior parte dei capitoli segue il punto di vista di un singolo protagonista, mentre qui al centro c’è un momento collettivo, fatto di una stagione e di una partita. Del resto, quella squadra dei Giants era già diversa da tutte le altre.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI