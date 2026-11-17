Netflix ha fissato la data: la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi uscirà sulla piattaforma il 14 gennaio 2027. L’annuncio, diffuso attraverso i canali social del servizio, è arrivato con la prima locandina dei nuovi episodi e la promessa di un teaser per oggi, martedì 17 novembre.

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Una goccia in discesa e il teaser di oggi

Il poster mostra quello che sembra un’astronave a forma di goccia d’acqua, in rapida discesa verso il nostro pianeta. Sotto compare la scritta They Are Here, che anticipa il peso decisivo dell’arrivo degli extraterrestri nella vicenda. Chi ha seguito la prima stagione sa quanto quel messaggio pesi: la storia raccontata finora ruotava proprio attorno alla possibilità di un contatto con una civiltà aliena.

La comunicazione ufficiale è arrivata in occasione della prima partecipazione della piattaforma al Texas Book Festival di Austin, il 14 e 15 novembre 2026, e senza spiegazioni sullo slittamento al 2027. Il teaser atteso per oggi offrirà le prime indicazioni concrete su come la serie intende affrontare la nuova fase, quella in cui la minaccia smette di essere una suggestione e diventa presenza.

Nuovi ingressi nel cast e una storia su scala cosmica

Tra le facce nuove ci saranno Claudia Doumit e Alfie Allen, che affiancheranno gli interpreti già noti al pubblico: Eiza González, John Bradley, Jovan Adepo, Jonathan Pryce e Benedict Wong. Resta centrale il gruppo di scienziati ribattezzato Oxford Five, introdotto negli otto episodi della prima stagione insieme alle vicende dell’astrofisica cinese Ye Wenjie e alla sua decisione di tentare un contatto con una civiltà lontana.

Alla guida della produzione c’è sempre Alexander Woo, affiancato da David Benioff e D. B. Weiss, già creatori de Il Trono di Spade. Secondo quanto hanno dichiarato, in questa seconda stagione la scala si allarga parecchio, le vicende diventano più estreme e i conflitti si spostano su un piano cosmico. Le riprese si sono svolte a Budapest, in Ungheria. Sulla durata circolano indiscrezioni su sei episodi invece degli otto precedenti, senza però alcuna conferma da parte di Netflix.

Stando a una sinossi diffusa in rete, una flotta spaziale partirà per una missione destinata a durare secoli, mentre i segreti custoditi nella mente di un uomo potrebbero rivelarsi l’ultima speranza di sopravvivenza per l’umanità.

Un rinnovo che copre l’intera trilogia

L’attesa è di quasi tre anni: la prima stagione era uscita il 21 marzo 2024 e il rinnovo per una seconda e una terza stagione era arrivato già nel maggio dello stesso anno, segno di una fiducia costruita anche sui numeri. La serie ha totalizzato 46,6 milioni di visualizzazioni ed è entrata nella Top 10 di 93 Paesi, mentre su Rotten Tomatoes mantiene il 78% di recensioni favorevoli e il 76% di gradimento del pubblico.

Il progetto nasce dalla trilogia letteraria Memoria del passato della Terra dello scrittore cinese Liu Cixin, e la terza stagione servirà a completarne l’adattamento. La distanza dall’esordio lascia alla produzione lo spazio necessario per sviluppare il proprio universo narrativo, ma la mette anche davanti a una prova non banale: tenere alta l’attenzione dopo una pausa così lunga, con una materia complessa in cui speculazione scientifica, dilemmi filosofici e tensione politica si intrecciano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI