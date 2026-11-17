Il Grande Fratello Vip 2026 ha chiuso la diciannovesima puntata con un doppio addio: Megan Ria e Valeria Marini hanno lasciato la casa di Canale 5 nella diretta di lunedì 16 novembre, condotta come sempre da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata ha ribaltato gli equilibri a pochi giorni dalla semifinale.

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Il primo verdetto e l’addio di Megan Ria

In apertura il televoto metteva in bilico quattro concorrenti: Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. Il pubblico ha salvato i primi tre e ha decretato l’uscita di Megan, che ha raccolto appena il 12,01% delle preferenze. Il verdetto tra le due ragazze è arrivato con un meccanismo di buste rosse, recuperate e aperte in studio da Varsi e dalla stessa Valeria Marini.

Il flash e il piramidale gold che cambia tutto

La sorpresa più grande è arrivata subito dopo, quando Ilary Blasi ha annunciato un televoto flash con una seconda eliminazione. I concorrenti sono stati divisi in due gruppi: da una parte Andreas Müller, Valeria Marini e Federica Morello, dall’altra Piera Meloni, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia. Il primo gruppo ha scelto Federica, il secondo Varsi. I due si sono sfidati estraendo a sorte dei piramidali e Varsi ha pescato quello gold, che gli ha permesso di mandare al televoto anche Valeria Marini.

Federica è stata premiata dal pubblico con il 59,27%, mentre Varsi si è fermato al 28,12% e Valeria al 12,61%. Poiché era la più votata, Federica ha ottenuto il potere di mandare subito in nomination un concorrente e ha scelto Piera Meloni. Per Valeria Marini è stato l’addio definitivo: la showgirl aveva già minacciato più volte di lasciare la casa nel corso della settimana, salvo poi cambiare idea, e stavolta a chiudere la sua avventura è stato il televoto. Ilary Blasi ha commentato che il pubblico ha voluto accontentarla.

Le nomination per la prossima puntata

In chiusura sono arrivate le nomination, che decidono il prossimo concorrente eliminato. La prima candidata scelta da Federica è stata Piera, con cui ha ammesso di non avere simpatia. Si è passati poi alle nomination palesi, dove Alessandro Varsi e Federica Morello sono risultati i più votati: Roncaccia e Varsi hanno nominato Federica, mentre Federica e Giulia Provvedi hanno indicato Varsi. Il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato nella prossima puntata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI