Nella serata di lunedì 16 novembre Milly Carlucci è intervenuta al Tg1 sul caso che ha visto protagonisti Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle: ha difeso apertamente il giurato e non ha dato alcuna certezza sul futuro della sua ospite.

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La difesa di Mariotto in diretta

La conduttrice ha raccontato di aver quasi sorriso davanti alle proporzioni assunte dalla vicenda: «Mi fa un po’ sorridere che sia diventato un caso nazionale, però questa è la potenza di Rai1». Ha poi presentato l’accaduto come una lite interna al programma, scoppiata tra due persone che si sono accese ognuna a modo proprio, e ha ricordato che su quattro ore di trasmissione possono nascere delle polemiche.

La cosa che c’è da dire, al di là del fatto che Mariotto ha detto e ripetuto che, se per caso le sue frasi hanno costituito un motivo di dispiacere e imbarazzo nei confronti di Barbara, chiedeva scusa, è che lo ha fatto due volte in trasmissione e poi anche oggi da Caterina Balivo. Non c’è mai stata da parte sua l’intenzione di offendere Barbara.

Sul pentimento del giudice non ha dubbi: crede alle sue scuse perché l’ultima cosa che Mariotto vuole è offendere una donna, e su questo si dice certa. Lo descrive come qualcuno che ama le donne, le veste e le fa belle da tutta la vita. Nel pomeriggio, ospite di Caterina Balivo, si era espressa più o meno allo stesso modo, spiegando di non voler fare la maestrina dalla penna rossa e di voler tenere un atteggiamento super partes. In un video aveva liquidato la questione come una faccenda da risolvere in famiglia.

Il gesto del profumo e la ricostruzione della lite

Quanto al profumo spruzzato verso la collega, Carlucci ha precisato che Mariotto è fatto così, ma che non ha mai rivolto quel gesto a Barbara, e ha invitato ad ascoltare con attenzione l’audio di quel pezzo disponibile su RaiPlay. A suo giudizio si è trattato di uno dei tanti gesti istrionici del giudice, che ne ha fatti molti in vent’anni di trasmissione. Il dialogo, ha raccontato, era iniziato con un «Mariottuccio, Mariottino» a cui lui aveva risposto «Lo dice a tua sorella», e lei aveva replicato «No, quando parli con me io sono una signora». A quel punto Carlucci, che si trovava lì in mezzo, è intervenuta e ha detto basta, chiedendo a Mariotto di scusarsi, perché aveva capito che Barbara aveva equivocato e reso personale quella cosa. Dopo la pubblicità il giudice è tornato e si è scusato, precisando cosa aveva detto e a chi era rivolto il discorso.

Diversa la versione dello stesso Mariotto, che in interviste successive ha negato di aver indirizzato il gesto a d’Urso e ha dichiarato di non essere pentito. A suo dire Ballando con le Stelle è una corazzata, la collega non sa stare al gioco, e il profumo, che lui definisce di libertà, è stato spruzzato sul suo balconcino e non contro di lei. Secondo il giudice, Barbara d’Urso cercherebbe il centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti. Fuori dal programma, la lite ha ispirato anche la battuta di Fiorello, che ha punzecchiato il cast definendolo la famiglia Addams.

Lo scontro era andato in scena sabato 14 novembre, nel corso della puntata andata in onda quella sera, e da lì è cresciuto fino a diventare, come ha detto la stessa conduttrice, un caso nazionale.

Il futuro di Barbara d’Urso

Il nodo ora è la presenza di d’Urso nella prossima puntata, in programma sabato 21 novembre. La conduttrice ha spiegato di essere in trattativa e di dover arrivare a una conclusione entro la settimana: «Non so se Barbara accetterà le scuse che le sono state fatte in trasmissione e oggi da Caterina Balivo oppure se dirà: “O me o lui, me ne vado”». Ha aggiunto di non poterla influenzare, perché ha il diritto di scegliere, e di sapere che sta valutando anche l’ipotesi di lasciare il programma. L’ultimatum era arrivato dalla stessa d’Urso durante la puntata, quando aveva chiesto alla conduttrice di scegliere tra lei e Mariotto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI