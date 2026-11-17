Alberto Matano ha usato il suo spazio a La Vita in Diretta, nella puntata di lunedì, per dire la sua sullo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Il conduttore ha parlato di disagio e di un codice di rispetto violato, aggiungendo che a Mariotto manca ancora la cosa più semplice: le scuse.

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Il codice di rispetto e il disagio di Matano

Dopo un servizio dedicato alla lite, il conduttore ha ricostruito quello che per lui è il nodo della faccenda: dentro il programma esistono regole di comportamento che sabato 14 novembre non sono state seguite. Matano ha parlato di un dissing tra i due.

«C’è stato un dissing tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto. Noi possiamo discutere, litigare, non essere d’accordo, ma serve quello che io chiamo codice e che è ciò che ha sempre contraddistinto la dinamica dentro Ballando con le Stelle: il rispetto, comunque, che c’è tra noi che facciamo la giuria, tra chi, come Pasquale, scende in pista insieme ai talent. Tutto questo è un’orchestrazione che deve avere il rispetto come regola base. Sabato questo rispetto è mancato, me ne dispiace. Ho provato disagio e lo dico pubblicamente».

Matano ha riconosciuto che Mariotto sostiene di essersi già scusato e che, rivedendo la puntata, le scuse in effetti ci sono state, ma sono arrivate quasi per costrizione, dopo l’insistenza di Zazzaroni, di Carolyn Smith e sua.

«In questi casi ci vuole una sola parola, che è “scuse”, immediate, tempestive e in tempo reale e a quel punto sarebbe finito tutto. Lui ha detto di essersi già scusato, in effetti rivedendo la puntata si è scusato anche se quasi costretto da Zazzaroni e dal sottoscritto, oltre che da Carolyn Smith. Vediamo sabato cosa succederà, se Barbara d’Urso ci sarà o meno».

La richiesta di scuse, però, non sarebbe stata gradita. Stando a quanto è stato riferito, Mariotto avrebbe commentato le sollecitazioni di Zazzaroni e Matano con una battuta: «fanno sempre i finti preti». La stessa ricostruzione della puntata parla di un tentativo di riportare l’armonia spostando i posti a tavola: dopo la pausa pubblicitaria le scuse sono arrivate, anche se con un tono poco convincente, e il clima era ormai compromesso.

Dall’ultimatum di d’Urso alle spiegazioni di Mariotto

Tutto era partito dai commenti alla performance di Ornella Muti e del suo partner Pasquale La Rocca. Mariotto avrebbe interrotto la collega definendola falsa, e avrebbe spruzzato il suo profumo. Al termine della puntata Barbara d’Urso ha posto un ultimatum a Milly Carlucci, chiedendo le scuse. La conduttrice, lunedì, ha detto di non sapere se d’Urso tornerà in trasmissione e ha definito istrionico il gesto del giurato.

Mariotto si è difeso sostenendo che il suo comportamento è stato frainteso e negando di aver spruzzato il profumo contro la collega; tra le sue giustificazioni è circolata anche quella legata ai topi presenti negli studi di Saxa Rubra. Barbara d’Urso, dal canto suo, ha raccontato sui social di essersi sentita aggredita, ferita e delusa.

Le voci delle opinioniste

In studio c’erano anche Simona Izzo e Pamela Prati, chiamate a commentare la lite. Per la Izzo, chi non riesce a mantenere il controllo emotivo davanti alle telecamere forse ha sbagliato mestiere, e il riferimento è anche a quanto accaduto in settimana.

«Io credo che chi non è capace di mantenere un controllo emotivo durante una diretta, perché la diretta è molto delicata, puoi perdere la testa, forse non può fare questo mestiere. Mi riferisco anche a Mariotto e ad altre cose che sono successe questa settimana. C’è un’etica, c’è un codice. Il rispetto per lo spettatore e per i colleghi è fondamentale. O tu sai mantenere il controllo, oppure la diretta lasciala stare».

Pamela Prati ha invece puntato sui toni usati verso una donna, spiegando che a Ballando ormai si discute più di polemiche che di danza.

«Mi dispiace perché ci sono più polemiche e meno show. Si parla meno di danza. Mi dispiacciono i toni che ha avuto Mariotto verso una donna, questo mi dispiace molto. Ci sono delle regole di rispetto, c’è un codice e va rispettato, assolutamente. Questo è fuori discussione».

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI