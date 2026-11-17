Al Grande Fratello Vip 2026 i nodi sono venuti al pettine: dopo giorni di critiche durissime, Federica Morello si è confrontata in Salone con Guendalina Tavassi, Piera Meloni e Megan Ria. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, in studio, hanno detto la loro sullo scontro.

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La difesa di Federica Morello

Per le quattro concorrenti quella in Salone è stata la prima occasione di parlarsi apertamente. La ballerina ha alle spalle una settimana pesante, tra una nomination e una raffica di accuse, e in diretta ha risposto a tutte, una per una.

ho sentito tutto, è divertente sentire parlare Guendalina in loop. Detto questo non so quelle cose che dici: ho sempre pagato io i conti, i miei ex fidanzati hanno tutti un lavoro normalissimo, ho sempre pagato i conti al ristorante, anzi…vivo in una casa di 50 metri quadri tranquillamente. A Piera e Megan voglio dire che stavo sentendo si stavano organizzando sulle nomination, dopo Giancarlo avreste fatto fuori me.

Le compagne le rimproverano di non essere amica delle donne. Federica ha risposto ricordando il suo lavoro e le collaborazioni fuori dalla Casa: restare da sola non è un problema, ha spiegato, ed è proprio quando si siede accanto a loro che non viene considerata.

voglio sottolineare che al di fuori di qua io lavoro, collaboro con le donne, se sto da sola non è un problema tuo Guenda, se mi siedo e voi non mi considerate

Ha poi raccontato di essersi allontanata da Megan e Piera perché la infastidiva il loro atteggiamento nei suoi confronti. Ha ricordato inoltre che le amiche, fuori, non le mancano: a inizio percorso il legame con Piera era tutt’altro che teso.

Le accuse di Megan Ria e Piera Meloni

Megan Ria non le ha risparmiato nulla: a suo dire tra loro un rapporto non è mai nato, perché Federica non si farebbe scrupoli e pur di restare in gioco sarebbe disposta a tutto.

tu non hai creato un rapporto

Piera Meloni ha ammesso di aver cambiato idea su di lei nel corso del programma, anche grazie a Jonathan, ma poi è tornata sui suoi passi: la considera falsa per il modo in cui si è comportata con Megan.

a primo impatto non ci vedevo del feeling, poi grazie a Jonathan ho avuto modo di ricredermi. Per me è falsa per come si è comportata con Megan

Le parole di Lucarelli e Buonamici

Dallo studio Selvaggia Lucarelli ha riconosciuto che a una parte della Casa Federica non sta simpatica, ma ha puntato il dito soprattutto contro Guendalina e contro il suo modo di intervenire.

Federica non è simpatica ad una parte della casa, è legittimo. Poi c’è Guendalina, onestamente trovo piuttosto squallido e poco simpatiche le parole di Guendalina, sei sempre in mezzo, sei una prevaricatrice, è impossibile finire qualsiasi pensiero. A me piace pure Federica, ma alla fine di questo gioco ho una perplessità sul fatto dell’amicizia con le donne. Sei l’unica donna che non ha mai nominato un uomo e anche nella casa non sei riuscita a creare un legame profondo con una donna

Per Cesara Buonamici il problema nasce a monte: Federica è stata sottovalutata, e se tutti la attaccano il risultato è che diventa ancora più visibile.

secondo me l’hanno sottovalutata, adesso se l’attaccate tutti la rendete ancora più visibile

Nel corso del confronto è intervenuta anche Ilary Blasi, che ha chiesto direttamente a Piera se, secondo lei, Federica sia falsa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI