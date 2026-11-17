Hulu non ha aspettato il verdetto finale. Il legal drama Reasonable Doubt è stato rinnovato per una quinta stagione prima della conclusione della quarta, prevista per il 24 novembre. In Italia la serie di Onyx Collective è disponibile su Disney+.

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Un rinnovo arrivato in anticipo

Il via libera è arrivato mentre la quarta stagione è ancora in corso, con l’ultima puntata fissata per il 24 novembre, e non era affatto scontato che giungesse così presto. Con la quinta, la serie si prepara a diventare la seconda produzione drammatica originale di Hulu per numero di stagioni, alle spalle soltanto di The Handmaid’s Tale. Per Onyx Collective, il marchio che l’ha lanciata come suo primo titolo, resta la serie scripted più longeva in assoluto. Per ora non è stata comunicata nessuna data per l’esordio dei nuovi episodi.

La stagione più vista e un cast in crescita

I numeri sono solidi. La quarta stagione è la più seguita finora, con incrementi a doppia cifra in percentuale rispetto a tutte le precedenti, in un momento in cui la maggior parte delle serie in streaming segna invece il passo. Il debutto è datato 6 ottobre 2026 e, dalla seconda stagione in poi, la serie ha mantenuto una cadenza annuale, un ritmo che ha aiutato a tenere vivo l’interesse del pubblico. A oggi ha superato le 150 milioni di ore di visione a livello globale tra Hulu e Disney+.

Partita con un cast poco conosciuto, la serie ha poi attirato volti di primo piano: Morris Chestnut nella seconda stagione, Joseph Sikora nella terza, Durrell “Tank” Babbs e Meagan Good nella quarta. L’ideazione, la scrittura e la produzione esecutiva sono di Raamla Mohamed Hunter, mentre Kerry Washington è produttrice esecutiva insieme a Pilar Savone per Simpson Street, Larry Wilmore per Wilmore Films, Anton Cropper, Lena Cordina, Tamara Gregory e Erika L. Johnson. La realizzazione è affidata a 20th Television, parte di Disney Television Studios.

Il finale di stagione

Alla fine della quarta stagione mancano due episodi, che si annunciano tra i più densi di colpi di scena. Nella puntata in arrivo martedì 17 novembre, intitolata I Did It My Way, lo Stewart Firm ricompone il caso in vista di una rivelazione dirompente e di alcune verità scomode, stando alla sinossi ufficiale. Al centro della stagione c’è il cliente più fedele di Jax, travolto da un disastro mediatico che trascina lo studio in una partita ad alto rischio, dove ogni mossa può voler dire sopravvivere o assistere al proprio crollo.

Tornano Emayatzy Corinealdi nei panni di Jax, insieme a McKinley Freeman, Tim Jo, Angela Grovey, Durrell “Tank” Babbs e Meagan Good, con le presenze ricorrenti di Morris Chestnut, Joseph Sikora, Brandee Evans, La La Anthony, Rutina Wesley, Taylor Polidore Williams, DeVaughn Nixon e Alexxis Lemire.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI