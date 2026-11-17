Netflix ha annunciato The Innocent, nuova serie tratta dall’omonimo romanzo di Harlan Coben, e ha scelto il Texas Book Festival di Austin, dove la piattaforma ha partecipato per la prima volta nelle giornate del 14 e del 15 novembre. Si tratta di una serie limitata, affidata al team creativo che ha firmato I Will Find You.

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Il trio di I Will Find You torna al lavoro

L’ideatore di The Innocent è Robert Hull, che su I Will Find You ha lavorato come autore e produttore principale accanto a Coben. La produzione esecutiva del nuovo progetto sarà invece di Bryan Wynbrandt e Steven Lilien, anche loro impegnati in quella produzione. I tre hanno firmato un accordo complessivo con Netflix attraverso la loro società, StoryMath, con cui svilupperanno serie in esclusiva per la piattaforma. Coben figura tra i produttori esecutivi, mentre Ben Coben produce tramite Final Twist Productions.

Dal romanzo del 2005 alla serie

Al centro della vicenda c’è Matt, che finisce in carcere dopo aver sedato una rissa in un bar; anni più tardi, ormai fuori, una telefonata gli stravolge la vita. Il libro è arrivato nelle librerie nel 2005 e per Netflix è già stato adattato una volta: nel 2021 era diventato la serie spagnola El inocente, con Mario Casas e Aura Garrido protagonisti. The Innocent è la quindicesima serie tratta dalle opere di Coben per la piattaforma. Al momento non sono stati annunciati né il cast né una data di uscita.

Un 2026 da protagonista per Coben

L’anno si era aperto con Run Away, che nei primi giorni di gennaio si è conteso il vertice delle classifiche dello streaming, ed è proseguito con I Will Find You, la serie con Sam Worthington e Britt Lower che nei primi 90 giorni ha superato le 100 milioni di visualizzazioni, entrando tra i titoli più visti dell’anno e restando 13 settimane nella Top 10 globale. Nel complesso, le serie tratte dai suoi libri hanno accumulato oltre 450 milioni di visualizzazioni su Netflix, e il vicepresidente delle serie drammatiche della piattaforma, Cole Galvin, ha commentato:

Harlan Coben is one of the great creative partnerships at Netflix

Nel 2027 arriverà l’adattamento del suo titolo più venduto, Myron Bolitar, con KJ Apa nel cast.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI