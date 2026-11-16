Il 13 novembre 2026 Netflix ha annunciato una nona stagione di Virgin River, rinnovo deciso con largo anticipo sull’arrivo dell’ottava, attesa nel 2027. La serie con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson si conferma così uno dei titoli più solidi della piattaforma.

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Il primato di longevità

Con il nono ciclo di episodi la produzione raggiunge un traguardo che nessun’altra serie sceneggiata originale di Netflix aveva toccato: diventa il drama con il maggior numero di stagioni e supera Elite, il teen drama spagnolo fermatosi a otto.

Il nuovo capitolo avrà 10 episodi da un’ora ciascuno e porterà la serie a quota 94 episodi sommando le prime nove stagioni. Per ora non è stata comunicata una data d’uscita ufficiale. L’ottava, le cui riprese si sono concluse durante l’estate, debutterà su Netflix nel 2027.

Chi lavora alla nona stagione

Alla guida del progetto resta Patrick Sean Smith, che torna nel doppio ruolo di showrunner e produttore esecutivo. Con lui lavora un gruppo di produttori che comprende, tra gli altri, Erin Cardillo, Richard Keith, Mary Page Keller e Thomas Ian Griffith, oltre a Robyn Carr, l’autrice dei romanzi da cui la serie è tratta.

Insieme al rinnovo è arrivata anche una prima immagine dell’ottava stagione, che mostra Mel e Jack alle prese con la loro nuova vita da genitori. Nella settima la coppia aveva finalmente accolto un bambino, dovendo però fare i conti con i suoi problemi cardiaci congeniti, una situazione destinata a pesare sulle vicende successive.

Un successo che continua a crescere

Il rinnovo arriva sulla scia di numeri importanti. Stando ai dati della piattaforma, le prime sette stagioni hanno superato il mezzo miliardo di visualizzazioni, con il conteggio calcolato dividendo le ore totali di visione per la durata complessiva della serie, e hanno trascorso 28 settimane nella Global Top 10. È un risultato che si ripete dal debutto del 2019 e che continua ad allargarsi grazie alle storie sentimentali degli abitanti della cittadina del nord della California.

Martin Henderson ha voluto ringraziare chi segue la serie da anni, sottolineando il lavoro di cast e troupe per portare avanti il racconto. Alexandra Breckenridge si è detta orgogliosa di proseguire questo percorso e ha definito un vero regalo la possibilità di tornare per un’altra stagione. Patrick Sean Smith ha spiegato quanto sia speciale poter raccontare ancora le vicende di personaggi che il pubblico sente ormai come parte della propria famiglia. Jinny Howe, responsabile delle serie sceneggiate di Netflix per Stati Uniti e Canada, ha aggiunto che Mel, Jack e tutta la città sono un luogo che per gli spettatori di tutto il mondo feels like coming home.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI