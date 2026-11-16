Netflix ha diffuso il primo teaser di Tantara, il drama in costume che riporta Gong Yoo sulla piattaforma dopo il successo globale di Squid Game, stavolta accanto a Song Hye-kyo. La storia si svolge nella Corea del Sud degli anni Settanta e segue due amici che vogliono farsi strada nella musica e nello spettacolo.

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Dong-gu e Min-ja, dall’umiltà al palcoscenico

Gong Yoo veste i panni di Dong-gu, legato da anni a Min-ja da un’amicizia; Song Hye-kyo interpreta Min-ja. È lei a scegliere di inseguire il sogno di una carriera musicale, e da quel momento Dong-gu le resta accanto come presenza decisiva del suo cammino. I due partono da condizioni modeste, ma la serie ne segue la scalata nel mondo dello spettacolo, tra occasioni di lavoro, desideri personali e legami che si trasformano. L’attore si ritrova in un registro lontano da quello del Reclutatore di Squid Game: qui la sua figura sta al centro di una storia intima, legata alla crescita personale e ai cambiamenti della società coreana.

Il cast è ampio. Kim Seol-hyun è Min-hui, il talento vocale grezzo che i due protagonisti scoprono e lanciano: il suo legame con Min-ja è complicato, soprattutto perché le ambizioni delle due finiscono per scontrarsi, come lascia intuire il poster diffuso insieme al teaser, tra alleanze fragili e rivalità. Cha Seung-won interpreta Gil-yeo, il compositore più influente dell’epoca, capace di trasformare gli esordienti in star; Lee Hanee è Yang-ja, la madre di Min-ja, mentre Na Moon Hee veste i panni di Mal Soon.

La regia è di Lee Yoon-jung, già dietro la macchina da presa di Coffee Prince, mentre il soggetto porta la firma di Noh Hee-gyoung, autrice di Our Blues. Song Hye-kyo, interprete di titoli come The Glory e Descendants of the Sun, torna al drama per la prima volta dopo The Glory.

Tre appuntamenti per i 22 episodi

Sulla piattaforma la serie arriverà divisa in tre parti, per un totale di 22 episodi. I primi otto saranno disponibili dall’11 dicembre, la seconda tranche (dal nono al quindicesimo) dal 18 dicembre, mentre i sette episodi conclusivi chiuderanno il calendario il 25 dicembre. L’annuncio dell’uscita mondiale era arrivato il 22 ottobre.

Un’epoca di trasformazioni e un budget da record

La produzione ha puntato molto sulla ricostruzione della Corea degli anni Settanta, un periodo in cui la cultura popolare e l’industria dell’intrattenimento stavano cambiando volto. Attraverso le aspirazioni dei protagonisti, la serie affronta il prezzo del successo e la fatica di affermarsi in un ambiente competitivo, dove il talento deve fare i conti con equilibri di potere e con possibilità non sempre alla portata di tutti.

Da segnalare anche le dimensioni economiche del progetto: si parla di circa 80 miliardi di won coreani investiti nella lavorazione, una cifra riportata ma mai confermata ufficialmente. Per Gong Yoo è un nuovo capitolo del rapporto con Netflix, dopo The Silent Sea e il fenomeno mondiale di Squid Game.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI