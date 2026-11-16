Paul Wesley e Sara Canning si ritrovano sullo stesso set. I due attori, diventati noti con The Vampire Diaries, sono entrati nel cast di Icebreaker, la serie che Netflix ha tratto dal romanzo di Hannah Grace: Wesley sarà l’allenatore Neil Faulkner, Canning la coach Brady.

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Wesley e Canning, di nuovo insieme dopo Mystic Falls

Chi ha seguito le vicende dei fratelli Salvatore troverà particolare vederli di nuovo nella stessa produzione. In The Vampire Diaries Wesley era Stefan Salvatore e Canning interpretava Jenna Sommers. La serie ha totalizzato otto stagioni ed è uno dei titoli più presenti nei cataloghi dello streaming, tanto che l’attenzione su chi vi ha recitato resta alta. Questa volta, però, la storia non ha nulla a che fare con vampiri e licantropi. L’annuncio del loro ingresso nel cast è arrivato mercoledì 11 novembre.

I ruoli dei due allenatori

Nella trama i due personaggi hanno incarichi ben distinti. Faulkner guida la squadra di hockey dell’università di Maple Hills, mentre Brady sovrintende al programma di pattinaggio artistico dello stesso ateneo. Nel romanzo Faulkner è un ex giocatore della NHL che ha dovuto interrompere la carriera dopo essere stato travolto da un automobilista ubriaco. Wesley, che ha 44 anni, affronta quindi un ruolo lontano dall’immaginario soprannaturale che lo ha reso celebre.

Dal romanzo di Hannah Grace alla serie

Si parte dal primo capitolo della serie letteraria Maple Hills, cresciuta anche grazie a Wattpad prima di raggiungere un pubblico molto più ampio. Secondo Netflix il libro ha venduto quasi cinque milioni di copie nel mondo e ha trascorso settanta settimane consecutive nella classifica dei best seller del New York Times.

Sulla pista si incontrano Anastasia Allen, che punta a un posto nella nazionale olimpica statunitense di pattinaggio, e Nathan Hawkins, capitano della squadra universitaria di hockey. Un imprevisto li costringe a condividere lo stesso spazio di allenamento, e da lì nasce un legame che rimette in discussione le priorità di entrambi. I protagonisti avranno il volto di Daisy Jelley e Connor Simos, mentre nel resto del cast figurano Gabriel Tierney, Auli’i Cravalho, Peter Berry, Chaneil Kular, Devin Craig e Aidan Shaw: con Wesley i nomi confermati salgono a nove, dopo gli otto annunciati a settembre.

La trasposizione è affidata ad Amanda Lasher, showrunner e sceneggiatrice già coinvolta in Gossip Girl, affiancata da Jade Halley Bartlett, mentre Hannah Grace figura tra i produttori esecutivi. Il progetto arriva in un momento favorevole per i romance sportivi, un genere che negli ultimi anni ha dimostrato di saper coinvolgere il pubblico più giovane. Le riprese sono in corso a Vancouver, dove Netflix ha confermato l’avvio della lavorazione il 4 novembre. Non è ancora stata annunciata una data di uscita: al momento la serie è attesa nel 2027.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI