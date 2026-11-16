David Tennant sarà nel cast di Only Murders in the Building 6, ma resterà sullo schermo pochissimo. Lui stesso ridimensiona le attese: nella nuova stagione ha soltanto un cameo, inserito però in un’esperienza che ha raccontato con entusiasmo.

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Un ruolo breve accanto al trio

In un’intervista l’attore britannico ha detto di avere accettato una parte molto piccola, e l’ha descritta con parole inequivocabili:

La definizione di un cameo.

Chi sperava di vedere in Tennant un nuovo personaggio destinato ad affiancare stabilmente Charles, Oliver e Mabel dovrà quindi ricredersi: la sua partecipazione introduce una comparsa breve, e un comprimario fisso resta fuori dal quadro, in una stagione costruita su altri equilibri. Pur con un coinvolgimento così limitato, Tennant ha parlato del set come di un luogo piacevole e ha raccontato la gioia di recitare accanto a interpreti che ammira da anni, a partire dai tre protagonisti Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Il suo racconto è leggero e autoironico: i colleghi, dice, sono approcciabili e divertenti, e pur avendo ogni diritto di darsi delle arie si sono rivelati disponibili e spiritosi.

Londra e un cast tutto britannico

Il trasferimento della serie nel Regno Unito ha una ragione precisa. Il finale della quinta stagione ha rivelato la morte di Cinda Canning, interpretata da Tina Fey, proprio a Londra, e da lì parte la nuova indagine. È un ritorno alle origini: era stata la passione condivisa per i podcast true crime di Cinda a far incontrare i tre protagonisti nel primo episodio.

La produzione ha riunito per l’occasione un gruppo di interpreti britannici di primo piano. Accanto a Tennant troviamo Olivia Colman, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Nicola Coughlan, Jim Broadbent, Martin Freeman, Richard Ayoade, Simone Ashley, Sean Teale e Kathryn Hunter, mentre è confermato il ritorno di Michael Cyril Creighton nei panni di Howard Morris, lo storico vicino di casa del trio. Curiosamente tre di loro, Tennant, Whittaker e Capaldi, hanno vestito tutti i panni del Dottore nella serie di fantascienza della BBC. Non è chiaro se condivideranno delle scene, ma la coincidenza aggiunge un motivo di interesse per il pubblico britannico. Per Tennant e Whittaker c’è anche un altro ritorno, quello all’universo di Broadchurch, dove i due avevano lavorato al fianco di Olivia Colman.

L’ambientazione londinese sarà quella unica della stagione, indicata anche come Only Murders in London: la formula investigativa e il rapporto tra i tre protagonisti restano gli stessi, ma cambia il contesto culturale e geografico in cui si sviluppano i misteri. L’appuntamento è fissato per l’8 dicembre, quando la sesta stagione arriverà su Hulu e Disney+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI