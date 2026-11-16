Fabio Caressa e Benedetta Parodi escono dallo studio e partono per un viaggio. Dal 16 novembre su TV8 va in onda “Italia per due – Consigli disordinati di viaggio”: venti tappe on the road per raccontare il volto meno noto del Paese, con i due conduttori chiamati a mettersi in gioco in prima persona.

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Come funziona il nuovo viaggio in coppia

Il meccanismo è semplice e imprevedibile. All’inizio di ogni giornata di riprese Fabio e Benedetta ricevono la destinazione e si mettono al volante senza sapere cosa li aspetterà. Lungo la strada arriva il messaggio di un abitante del posto, che farà da Cicerone, con la sola posizione da raggiungere. Le ipotesi sulla meta si sprecano, ma non ci prendono quasi mai, e le reazioni che si vedono in onda sono autentiche, senza nulla di costruito per le telecamere.

Le regole del gioco sono quattro: non indovinare le tappe, affidarsi a tre esperti del territorio, non rifiutare nessuna attività e votare in segreto ogni esperienza con un punteggio da 0 a 10. Chi totalizza il risultato migliore si aggiudica un viaggio offerto da Boscolo.

Il programma è prodotto da Banijay Italia, curato da Luca Danesi e scritto da Alessandro Saitta, Barbara Rempi, Leonardo Diana e Andrea Pettinari, con la regia di Alberto Di Paola e Enea Sansaro. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30. Dopo la messa in onda su TV8 sarà possibile recuperarlo anche su Sky e in streaming su NOW, mentre la diretta streaming resta disponibile sul sito di TV8.

Le tre prove a tappa e le esperienze più memorabili

Ogni tappa prevede tre prove da superare, che si tratti di attività adrenaliniche, di usi e costumi locali o di sfide ai fornelli. Da Trento a Palermo il viaggio mette insieme 20 tappe e 60 prove complessive, con momenti in cui la coppia si è trovata in difficoltà: Benedetta, che soffre di vertigini, racconta di aver voluto mettercela tutta davanti alle attività che prevedevano altezze importanti.

Le località toccate sono Milano, Firenze, Bergamo, Genova, Bologna, Roma, i Castelli romani, Torino, le Langhe, la Valtellina, Como, Bari, Matera, Palermo, Trapani, Perugia, Napoli e la Calabria. Tra le prove ci sono il Gran Ballo nella villa siciliana del Gattopardo, la rievocazione medievale di Bevagna, il curling in Valtellina, l’hockey su pista a Matera, la pétanque a Genova, la Magut Race a Selvino e una scuola di drifting in pista.

A Fabio è rimasta impressa soprattutto la giornata ai Castelli Romani, dove ha spostato una mandria di mucche insieme ai butteri. Benedetta invece insiste su un aspetto pratico, che riguarda chi guarda.

“La cosa interessante è che sono tutte esperienze replicabili. Durante il programma compariranno in sovrimpressione indirizzi e contatti per ciascuna attività, così chi deciderà di visitare quei luoghi potrà mettersi alla prova come abbiamo fatto noi.”

I prossimi progetti televisivi della coppia

L’agenda dei due conduttori prosegue anche dopo il viaggio. Il prossimo anno Fabio tornerà alla guida di “Money Road” su Sky, con le riprese in partenza a febbraio. Il programma, spiega, deve restare un vero esperimento sociale, ed è proprio la necessità di spunti forti ad aver spostato l’annuncio più avanti rispetto alla scorsa stagione.

Sempre il prossimo anno la coppia si ritroverà alla conduzione della nuova stagione di “L’amore è cieco – Italia”. Benedetta parla con entusiasmo di un’edizione che considera ricca di storie e personaggi di peso.

“È una bomba. Le storie e i personaggi sono potentissimi: ci saranno tanti amori e la giusta dose di dramma. È una bellissima edizione, siamo davvero curiosi di scoprire come verrà accolta.”

Fabio, da parte sua, ricorda che manca ancora da registrare l’episodio reunion, quello in cui si scopre come procede la vita delle nuove coppie nate grazie al programma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI