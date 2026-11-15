Per Disney+ è in lavorazione una docuserie naturalistica dedicata all’universo di Frozen: il titolo provvisorio è The Real Frozen e il progetto nasce dalla collaborazione tra Walt Disney Animation Studios, National Geographic e Silverback Films. Il cast originale tornerà a dare voce ad Anna, Elsa, Olaf e Kristoff, accompagnando il pubblico nei luoghi che hanno ispirato Arendelle.

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Dove nasce Arendelle, tra i ghiacci del Nord Europa

Le telecamere si spostano tra Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia, gli ambienti da cui è nato il regno di Arendelle. Al centro del racconto ci sono animali veri alle prese con gli inverni più duri: la loro forza d’animo, la lealtà, la resilienza e i legami che costruiscono restituiscono il cuore emotivo della saga. La serie immagina i personaggi animati come se vivessero davvero in quei mondi e mostra comportamenti sorprendenti e strategie di sopravvivenza.

Dietro le quinte ci sono l’esperienza di Walt Disney Animation Studios e la fotografia di Silverback Films, già autrice di lavori come Secrets of the Bees, Billy & Molly: An Otter Love Story e Ocean with David Attenborough. La regia è di Jeff Wilson, affiancato da Elisabeth Oakham e Katie Parsons, che curano regia e produzione di ogni episodio. Per National Geographic Janet H. Vissering è produttrice esecutiva e Tom McDonald vicepresidente esecutivo dei contenuti.

Il progetto entra nel filone The Real, già avviato con Lion, la versione dal vero de Il Re Leone, con la serie A Real Bug’s Life, vincitrice di un Emmy, e con il prossimo The Real Finding Nemo. Per vederlo basterà il canale via cavo di National Geographic oppure le piattaforme Disney+ e Hulu. Non è stata annunciata alcuna data di debutto.

Le voci originali tornano per Anna, Elsa, Olaf e Kristoff

Prestano di nuovo la voce ai protagonisti Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff, gli interpreti originali di Anna, Elsa, Olaf e Kristoff. Bell, Menzel e Groff accompagnano il racconto con la loro narrazione, mentre Gad compare nei panni di Olaf in alcune apparizioni speciali. Alla serie partecipano anche gli animatori che hanno dato vita ai personaggi sul grande schermo.

Il racconto di chi firma il progetto

Courteney Monroe, presidente dei contenuti di National Geographic, vede nella serie un’occasione per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie alle meraviglie del pianeta:

È una splendida opportunità per unire le amate storie e i personaggi Disney con la narrazione naturalistica innovativa di National Geographic, introducendo bambini e famiglie alle incredibili meraviglie del mondo e aprendo le porte a una vita di scoperte.

Il regista Jeff Wilson ha raccontato quanto sia raro lavorare a un progetto che mette insieme Walt Disney Animation Studios e National Geographic, due nomi che ai suoi occhi sono sinonimo di meraviglia e immaginazione. Christina Chen, produttrice di Frozen III, sottolinea invece come National Geographic sia la piattaforma giusta per mostrare i luoghi reali che hanno ispirato il mondo di Frozen, ed esprime soddisfazione per la presenza dei personaggi principali, del cast e degli animatori originali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI