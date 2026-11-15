La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 14 novembre si è chiusa con una lunga scia di polemiche. Milly Carlucci è tornata sullo scontro tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso, riconoscendo che i limiti sono stati superati, senza però prendere apertamente le distanze dal giurato.

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Come è degenerato il confronto tra Mariotto e Barbara d’Urso

Tutto è cominciato dai commenti al samba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, quando la discussione al tavolo dei giudici è precipitata. Mariotto ha interrotto la collega, le ha dato della finta e poi ha spruzzato verso di lei il proprio profumo, esclamando «Che puzza». Il pubblico ha fischiato, e la giurata si è rivolta proprio a lui per raccontare che cosa fosse appena accaduto.

Le scuse del giurato sono arrivate, ma con lo stesso tono provocatorio: «Mi scuso umilmente, qui c’è cattivo odore da parecchio». Mariotto ha aggiunto di essersi portato il profumo apposta per spruzzarlo e di dispiacersi se qualcuno si fosse offeso. Dopo il Tg ha provato a spiegare che il gesto non era rivolto a Barbara: a Saxa Rubra, ha detto, ci sono i topi, e per questo si era portato il profumo. La diretta interessata ha replicato di non consentire a nessuno di dirle che puzza né di spruzzarle addosso qualcosa.

Barbara d’Urso ha preso la questione sul personale e ha chiesto l’intervento di Milly Carlucci: «Voglio le scuse. Milly scegli, me o lui». Zazzaroni ha sollecitato il collega a scusarsi direttamente con lei, mentre Carolyn Smith l’ha difesa con una frecciata a Mariotto. Alberto Matano si è spinto fino a offrirsi di scambiare il proprio posto con il suo, per evitare altre provocazioni.

Le parole di Milly Carlucci a fine puntata

Pochi minuti dopo aver salutato il pubblico, la conduttrice ha commentato la serata con riferimenti trasparenti a quanto era successo. Ha ammesso che sono accadute cose estreme e che qualcuno, giocando, ha oltrepassato il limite, ricordando però che a Ballando si crede nello spettacolo, nel divertimento e nell’armonia.

La puntata è stata intensissima, piena di emozioni, di tante cose diverse e anche estreme. Ci sono state delle intemperanze, alle volte giocando si rischia di andare fuori dai limiti, ma noi siamo una famiglia che alla fine crede profondamente nel ballo, che crede nello spettacolo, che crede nel divertimento e che crede anche nell’armonia, nel fatto di ricomporre tutte le cose che possono anche essere dei colori un po’ impazziti ogni tanto. Quindi, cuore oltre l’ostacolo, alla prossima puntata. Grazie a tutti per averci seguito! Ci vediamo sabato prossimo

Per molti telespettatori il tono misurato della padrona di casa è stato un modo per non aggravare la posizione del giurato. Sotto al video condiviso sui social i commenti contrari a Mariotto si sono contati a migliaia, tra accuse di volgarità e richieste di maggiore tutela per una professionista che lavora in televisione da cinquant’anni. C’è chi ha definito disgustosa la scena del profumo e chi ha parlato di squallore, più che di semplice intemperanza.

Il critico televisivo Mario Manca è tra quanti si aspettavano una condanna più netta. Secondo lui, il richiamo più severo è arrivato dai giurati Alberto Matano e Carolyn Smith e non dalla conduttrice.

Un conto è lo scontro dialettico e un altro è un atteggiamento mortificante e infantile come quello di spruzzare un profumo vicino a una collega dicendo che «c’è puzza» e poi giustificarsi negando l’evidenza. Mi dispiace aver visto una scena così brutta in prima serata su Rai1 e, se posso, mi spiace davvero che una padrona di casa si sia, giustamente, tanto spesa per difendere un concorrente da una brutta intervista e non si sia impegnata abbastanza in prima persona per riportare l’ordine all’interno del suo programma.

La notte di Barbara d’Urso

Lasciato lo studio, la giurata ha raggiunto il resto del cast in un ristorante del centro di Roma, dove ha scherzato con ballerini, concorrenti e Rossella Erra. A cena, in uno scambio divertito con Alessandro Matri, ha detto di essere tranquilla nonostante la serata difficile: «Io sono serenissima, sono super serena. Gli piacerebbe che fossi nervosa ma io sono super serena».

Rientrata in hotel, però, non è riuscita a chiudere occhio e ha registrato un video per i suoi follower.

Amici e amiche, sono le cinque del mattino. Non riesco a dormire, sono ancora truccata. Sono veramente provata da tutto quello che avete visto. Dopo un po’ di settimane nelle quali obiettivamente l’atmosfera verso di me in quel programma che io ho sempre amato moltissimo e nel quale mi sono dedicata con tutto il cuore, è stata un po’ particolare, con provocazioni varie. Già dal primo giorno ne ho avute, ma insomma ho sempre cercato di andare avanti col sorriso. Questa cosa di stasera però è terribile

Le provocazioni, del resto, non sono cominciate ieri. Già il 31 ottobre Mariotto si era rivolto alla collega chiamandola «quella» e dandole della «poveraccia», e in un’altra trasmissione aveva sostenuto che non regge il confronto con Ornella Muti e che a Ballando scappa da tutti. La stessa d’Urso ha ricordato di avergli dato del «cafone» proprio in quell’occasione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI