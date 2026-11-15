Alla settima puntata di Ballando con le Stelle Ornella Muti ha rotto il silenzio, e l’ha fatto per attaccare Barbara d’Urso. Per sei puntate non aveva replicato in diretta. Ora l’attrice accusa la giurata di averla ridicolizzata e di mettersi continuamente in competizione con lei.

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Dopo sei puntate, l’attrice prende la parola

Fino a ieri sera Ornella Muti non aveva mai risposto alle critiche in diretta. Lasciava parlare il suo ballerino, Pasquale La Rocca, e si esprimeva soltanto nel format web Ballando Segreto oppure ai microfoni degli inviati. Nella settima puntata si sono accumulati l’infortunio da smaltire (due costole fratturate, stando a quanto racconta la figlia Naike Rivelli), un samba eseguito piuttosto bene e la voce ritrovata. Nella clip che introduce l’esibizione l’attrice sostiene che la d’Urso è stata scorretta e che l’ha presa in giro con i commenti della settimana precedente sul tutore per il braccio.

Lo scontro davanti alla giuria

Finito il samba, davanti ai giudici, Barbara d’Urso le ha rinfacciato le frecciatine lanciate dietro le quinte.

Tu a Ballando Segreto hai detto che io divento protagonista solo grazie a te.

La Muti ha negato di aver mai parlato di donare luce e spazio alla giurata; quando però le sono state riportate le parole esatte ha cercato di giustificarsi.

Non era proprio così come lo stai dicendo tu. Comunque è vero che tu ti metti sempre in paragone con me, qualsiasi cosa io faccia qui, tu l’hai già fatta prima. Anche il tutore mi volevi dare.

La giurata ha chiarito che il riferimento al tutore era solo una battuta per alleggerire il clima e ha aggiunto di non amare i teatrini, ma è stata subito interrotta.

Non ami i teatrini? Parli di top line ovunque.

All’invito a non essere aggressiva, l’attrice ha ribattuto senza esitare.

Non sono aggressiva, io sono stanca!

Le accuse sulla fragilità e il caos in studio

La d’Urso le ha ricordato quanto detto nella clip, invitandola a ripeterlo anche in diretta e a guardarla negli occhi. La Muti ha allora spiegato il motivo di tante settimane di silenzio: ribattere alle critiche sulle esibizioni le sembrava inutile, perché i giudizi e i consigli della giuria per lei sono sempre stati uno strumento per migliorarsi. Poi è arrivato l’affondo.

La giuria esprime, io incasso e cerco di migliorare le cose che voi mi consigliate, cosa che tu in cinque settimane non hai mai fatto! Mi hai solo criticata per la mia fragilità, cosa che non ti permetto, perché non sei qui a giudicarmi come donna. Mi hai anche detto che posso ferire, che sono tagliente.

La giurata ha replicato di non aver mai mancato di rispetto a nessuno e ha fatto notare che l’attrice risponde soltanto a ciò che sente nelle clip di Ballando Segreto. La Muti ha spiegato che negli altri contesti parla perché sono gli autori a porle domande precise.

Tu lo sai bene, perché hai fatto questo programma, ci sono degli autori che vengono e chiedono. Cosa devo dire?

Barbara d’Urso ha chiuso la discussione osservando che nessuno obbliga l’attrice a rispondere a tutte le domande e che poteva dire ciò che pensa anche in prima serata. Il confronto è stato interrotto dai commenti fuori luogo di Guillermo Mariotto, che ha preso le difese dell’attrice accusando la collega di essere sempre finta e ha spruzzato del profumo verso di lei, lasciando intendere che chi gli sedeva accanto avesse un cattivo odore. Tra i due è partito un botta e risposta con insulti, finché Milly Carlucci è dovuta intervenire; la d’Urso l’ha presa sul personale e ha chiesto alla conduttrice di scegliere.

O io o lui Milly, fai la tua scelta!

Carolyn Smith si è schierata con la giurata lanciando una frecciata a Mariotto, Ivan Zazzaroni gli ha chiesto di scusarsi direttamente con la collega e Alberto Matano si è offerto di cambiare posto per riportare la serenità in giuria.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI