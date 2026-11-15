Monica Guerritore e Luca Urso hanno vinto la settima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai1 sabato 14 novembre: la coppia ha chiuso in testa con 80 punti, davanti ad Alessandro Matri e Giada Lini. Jimmy Ghione ha lasciato la gara dopo aver perso il ballottaggio.

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La vittoria di Monica Guerritore e Luca Urso

Prima del verdetto la coppia ha ricevuto una standing ovation da pubblico e giuria. Ai punti conquistati in pista si sono aggiunti i 20 del tesoretto, che entreranno nel conteggio dei voti dei giudici nella puntata in arrivo. A fine serata Milly Carlucci ha proclamato Guerritore e Urso vincitori della puntata.

Il bottino in palio è stato distribuito da chi ne aveva la disponibilità: Francesca Fialdini lo ha donato ad Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Simona Ventura ad Alessandro Matri e Giada Lini, mentre Rossella Erra ha deciso di girarlo alla coppia poi risultata prima. La puntata veniva dopo le eliminazioni di Massimo Ghini ed Eugenio Finardi.

Il ballottaggio e l’uscita di scena di Jimmy Ghione

Per provare a evitare un altro spareggio Ghione ha ballato un jive con Anastasia Kuzmina, ma il pubblico ha salvato Manuela Moreno e Carlo Aloia con l’80% delle preferenze, lasciando al concorrente soltanto il 20%. Era il quinto ballottaggio affrontato dall’uomo, che ne aveva già superati quattro in precedenza.

Stavolta la wild card non è stata usata: Sara Di Vaira ha deciso di non ricorrere al ripescaggio e ha così confermato l’uscita di scena. Sette giorni prima, invece, Matteo Addino era intervenuto per salvarlo, quando Ghione si era ritrovato al ballottaggio insieme ad Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Il ripescaggio, però, comportava un malus di 20 punti, che si riflette sul totale finale.

La classifica della settima puntata

Le coppie scese in pista erano undici. In testa alla graduatoria della serata ci sono Guerritore e Urso con 80 punti, seguiti da Matri e Lini a 76 e da Ramazzotti e Perotti a 70. Subito dietro si piazzano Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, fermi a 67, davanti ad Anna Safronik e Leonardi Lini a 46.

A 45 punti c’è un terzetto appaiato formato da Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Andy Diaz con Gioia Giovanatti e Ornella Muti con Pasquale La Rocca, mentre Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi e Manuela Moreno con Carlo Aloia restano a 32. Chiude Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina a 13 punti. La graduatoria è quella precedente ai voti raccolti sui social.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI