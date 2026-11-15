Domenica 15 novembre, nella puntata di Ballando con le stelle, Monica Guerritore è scesa in pista con i suoi capelli e ha rinunciato alla parrucca che l’aveva accompagnata in questi mesi. Il pubblico in studio e la giuria si sono alzati in piedi, mentre Carolyn Smith non è riuscita a trattenere le lacrime.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

In pista senza parrucca, cinque 10 dalla giuria

L’attrice ha ballato un valzer con il maestro Luca Urso, ma a conquistare la giuria è stato soprattutto il modo in cui ha deciso di mostrarsi: senza bandana e senza capelli posticci, soltanto sé stessa. Alla fine dell’esibizione la coppia ha incassato cinque 10, mentre dai banchi dei giurati arrivavano sguardi lucidi e applausi lunghissimi. Guerritore si è poi rivolta al maestro per complimentarsi con lui e riconoscergli di averla fatta “luccicare” come mai le era capitato nella vita. Anche Mariotto si è inchinato davanti a lei.

La commozione di Carolyn Smith

La più travolta dall’emozione è stata la capitana di giuria, che come l’attrice ha affrontato la battaglia contro un tumore al seno. Visibilmente scossa, ha faticato a trovare le parole per commentare il messaggio che Guerritore aveva appena lanciato dalla pista.

“Non riesco a parlare, ho difficoltà. Parleremo in privato, bel messaggio, grazie”.

Con la voce rotta dal pianto, Smith è riuscita a stento a formulare il ringraziamento e ha rimandato ogni commento a un colloquio privato.

La scelta raccontata a Ballando segreto

La decisione è maturata prima della puntata. Durante la settimana, nello spazio Ballando segreto, l’attrice aveva anticipato che voleva tornare a essere sé stessa dopo tanto tempo, e quel racconto aveva commosso Milly Carlucci. Davanti alle telecamere ha poi spiegato che cosa ci fosse dietro quel gesto.

“Ho scelto di togliere oggi la parrucca che mi ha accompagnato tutti questi mesi per dare la fragilità che è la mia. Dopo tanto tempo vedersi così non è facile, ma poteva essere giusta per altre donne”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI