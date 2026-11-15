Un giudizio al vetriolo e una lite al microfono hanno acceso la settima puntata di Ballando con le stelle. Guillermo Mariotto ha bocciato l’esibizione di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, e Rossella Erra lo ha attaccato senza giri di parole.

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Il Rugantino e il giudizio di Mariotto

Bocchi, compagna di Francesco Totti, è scesa in pista con Pernice come sesta coppia della serata, dopo due vittorie consecutive. Ha scelto Roma e un musical: uno slowfox costruito sulle note del Rugantino. Gli applausi non sono mancati e buona parte della giuria ha usato parole lusinghiere, compresa Barbara D’Urso, che ha raccontato di aver apprezzato moltissimo l’esibizione.

Mariotto, invece, non si è lasciato conquistare. Per il giurato, a Roma Nord il Rugantino non era esattamente Trastevere, e il ballo gli è sembrato “noioso”; ha comunque riconosciuto le capacità della concorrente sulla pista.

Lo scontro con Rossella Erra

Erra ha interrotto il giurato sostenendo che il suo attacco alla coppia nascesse dalla poca simpatia verso il maestro di ballo: secondo lei il bersaglio vero era Pernice, mentre la concorrente veniva colpita di riflesso. Mariotto ha risposto richiamando il passato:

Giovanni quando ballava con Francesca Fialdini era strepitoso

Neanche Milly Carlucci ha gradito il confronto:

Non parliamo del passato, andiamo avanti

Erra ha poi ricordato che un anno prima Selvaggia Lucarelli aveva rivolto a Mariotto un’accusa dello stesso tenore, il “non esisti” diventato virale. Simona Ventura, la prima a parlare, aveva invece scelto di guardare al futuro della concorrente, arrivando a ipotizzare un musical.

Poco dopo la tensione è esplosa, con un “gnegnegne” urlato al microfono e una stoccata diretta:

Da quando ci sono Simona Ventura e Francesca Fialdini accanto alla giuria il tuo parere non conta nulla, fattene una ragione

Erra ha risposto subito:

Sei un cafone offensivo

Il 7 e il punteggio della coppia

Al momento del voto Mariotto ha assegnato un 7 alla coppia, il punteggio più basso della giuria: gli altri giurati hanno scelto il 10. Giovanni Pernice ha seguito la scena con uno sguardo contrariato e sconcertato. Grazie alla vittoria della puntata precedente, Bocchi e Pernice partivano con 20 punti di bonus, e il totale si è fermato a 67 punti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI