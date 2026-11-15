Alberto Ravagnani è tornato sulla bufera scatenata dall’intervista con Pierluigi Diaco a ‘BellaMa’. Nella scorsa puntata di Ballando con le stelle l’ex sacerdote ha raccontato la settimana complicata seguita alle polemiche e ha spiegato come ha vissuto la reazione del pubblico.

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La settimana difficile e il rispetto dei limiti

Nella clip che precede l’esibizione, Ravagnani ha ammesso di aver passato giorni pesanti, con il sonno che non arriva e la sensazione di aver incassato un colpo duro.

“È stata una settimana complessa, faccio fatica ad ammettere di stare male, ma oggettivamente è così. Faccio fatica a dormire, ho accusato il colpo”

Ha aggiunto di aver sempre fatto fatica a convivere con i conflitti. Quanto gli è accaduto lo ha portato a riflettere sul tema dei limiti personali, da quelli fisici a quelli emotivi.

“Sono contento di come ho gestito la cosa rispetto a quello che è successo. Rispettare gli altri vuol dire anche rispettare i limiti: fisici, morali, emotivi, sessuali. Tutte quelle volte in cui i limiti vengono irrispettosamente superati, uno si sente vittima di un’ingiustizia”

Un agnellino disarmato contro Golia

Finita l’esibizione, Francesca Fialdini gli ha chiesto se si aspettasse una reazione del genere da parte del pubblico. Ravagnani ha risposto senza giri di parole.

“Non immaginavo di scatenare questo polverone. Sono andato lì come un agnellino disarmato, un po’ come Davide contro Golia”

Il bilancio della serata, però, resta positivo.

“Credo che questa forza del rispetto e dell’autenticità sia quella che ha vinto. Sono contento che sia stata colta e apprezzata”

In pista, insieme a Erika Martinelli, si è trasformato in Romeo e Giulietta. Fialdini gli ha augurato di non essere più bollato dal pregiudizio.

Le polemiche, le scuse della Rai e l’esposto

Tutto era cominciato il 3 novembre, con un’intervista durata più di mezz’ora in cui Diaco ha incalzato Ravagnani con domande insistenti e ripetute sulla sua vita privata e sul suo orientamento sessuale. Dopo le critiche, la Rai ha fatto sapere di dispiacersi per i toni usati e ha disposto verifiche interne sulla trasmissione di Rai 2, fino ad aprire un audit sul programma.

Milly Carlucci, in apertura di puntata, ha definito “inaccettabile” quello che è accaduto. Sulla vicenda sono intervenuti anche Codacons e AssoUrt, che hanno presentato un esposto ad Agcom, Garante Privacy, Vigilanza Rai e Cda Rai: chiedono la sospensione temporanea del programma e le dimissioni di Diaco.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI