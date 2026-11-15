Domenica 22 novembre 2026 arriva su Rai 1 La famiglia Panini – L’avventura delle figurine, la serie evento con Serena Rossi che porta sullo schermo la nascita delle figurine più collezionate d’Italia. I primi due episodi vanno in onda in prima serata e sono visibili anche su RaiPlay.

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Un racconto in sei episodi

La fiction conta sei puntate, distribuite in tre serate con due appuntamenti ciascuna, ognuna di circa 50 minuti. La producono Indigo Film e Rai Fiction, la regia è di Letizia Lamartire. Il soggetto si ispira liberamente a L’album dei sogni, il romanzo di Luigi Garlando edito da Mondadori, e le riprese si sono svolte a Modena. La sceneggiatura è firmata da Sofia Assirelli, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Monica Zappelli.

Dalla campagna a Modena, poi la guerra

La prima serata comincia nel 1940, quando i Panini lasciano la campagna e si trasferiscono a Modena: Antonio e Olga hanno otto figli e un piccolo laboratorio di sapone, che per loro è l’occasione di affrancarsi dai padroni e di costruirsi un futuro senza dipendere da altri. La guerra mondiale però manda in frantumi i loro piani e, proprio quando la famiglia sembra sul punto di risollevarsi, una perdita dolorosa la costringe a immaginare un domani molto diverso da quello sperato. Provati dalla guerra e dal dolore, i Panini sopravvivono a stento.

Olga però non ha alcuna intenzione di arrendersi. La via d’uscita arriva dal lavoro di Veronica, la figlia più grande: il suo datore di lavoro propone alla famiglia di rilevare un’edicola vecchia e malandata. La donna accetta la sfida e punta tutto su quel chiosco, che con l’annuncio della Liberazione e grazie a un’intuizione geniale diventa il trampolino verso un’impresa molto più ambiziosa.

Il cast e la storia fino al 1970

Olga Panini ha il volto di Serena Rossi, affiancata da Edoardo Pesce nel ruolo del marito Antonio. Nel cast figurano anche Simone Liberati e Federico Cesari, che interpretano Giuseppe e Umberto, Benedetta Cimatti, nei panni di Veronica, e Barbora Bobulova.

La vicenda copre tre decenni: dagli anni Quaranta arriva fino al 1970, l’anno dei Mondiali di calcio in Messico, quando le figurine si impongono a livello internazionale. Dopo la messa in onda su Rai 1, la serie sarà distribuita anche su Disney+.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI