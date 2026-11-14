Canale 5 manda in onda stasera, sabato 14 novembre, in prima serata, una nuova puntata di Tu Si Que Vales, condotta da Elisabetta Canalis, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Al centro della serata c’è la sfida di lip sync, con Belen Rodríguez ospite speciale.

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La puntata di stasera

Si comincia alle 21:20, negli studi Titanus Elios di Roma, al Teatro 8. È la tredicesima edizione del talent, prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset con la regia di Stefano Carriero. Nella stessa fascia oraria va in onda Ballando con le Stelle su Rai 1, a partire dalle 21:30.

Chi conduce e chi giudica

Castrogiovanni e Sakara, presenti nel programma dal 2017, conducono insieme a Canalis, che debutta quest’anno al posto di Giulia Stabile. La giuria è quella delle scorse stagioni: Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, mentre Sabrina Ferilli presiede la giuria popolare. Sul palco si alternano performer di ogni età e provenienza, con numeri di magia e illusionismo, giocoleria, acrobatica, sport e arti estreme.

La sfida di lip sync

La gara di lip sync è il momento più atteso: i giudici si divertono a interpretare le grandi star della musica, esibendosi insieme a 5 superstar. Belen Rodríguez torna nel programma con un ruolo speciale, perché è lei a decretare il vincitore tra i cinque giudici. Per la showgirl è un ritorno, visto che nel 2021 aveva condotto lo show.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI