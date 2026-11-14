Sono arrivate le prime immagini ufficiali di The Spot, la serie drama che A24 produce per Hulu e che riunisce due fuoriclasse della recitazione come Claire Danes ed Ewan McGregor. In Italia sarà disponibile prossimamente su Disney+.

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Una coppia sull’orlo della rottura

Al centro della storia c’è un matrimonio che sembra solido: lei, la neurochirurga Lou Shadwick, ottiene risultati eccellenti in sala operatoria, lui, Damon, fa l’insegnante. L’equilibrio si rompe quando prende corpo il sospetto che sia stata proprio la donna a causare la morte di un bambino, investito in un incidente d’auto e lasciato senza alcun soccorso. La vicenda si svolge nel nord dello stato di New York, e il racconto segue i due coniugi mentre cercano di ricostruire l’accaduto: da quel momento emergono segreti inconfessabili, ipotesi di tradimento e colpe mai archiviate, mentre la tenuta della coppia vacilla di giorno in giorno. Nelle immagini diffuse Danes compare seduta sul divano con un bicchiere in mano, poi mentre illumina con la torcia del telefono un veicolo, come per valutarne i danni; in un altro scatto McGregor abbraccia una donna che sembra essere ancora lei.

Un cast da Emmy e una produzione A24

Accanto ai due protagonisti, entrambi con un Emmy già in bacheca, recitano Daveed Diggs, Michael Patrick Thornton e Macon Blair. La regia è di Ariel Kleiman, mentre Ed Solomon, che aveva già lavorato con Danes in Full Circle nel 2023, è produttore esecutivo insieme a Robin Sweet. A24 è lo studio capofila e coproduce con 20th Television. La parte era stata pensata per Kate Winslet, che l’avrebbe anche prodotta: dopo la sua uscita nel 2025, dovuta a divergenze creative, il ruolo è passato a Danes. Per avvicinarsi al personaggio della neurochirurga, l’attrice ha assistito a due interventi e ha seguito un chirurgo durante il giro visite.

Quando arriva

Negli Stati Uniti il debutto è fissato al 13 gennaio 2027 su Hulu, e chi ha i bundle potrà vedere la serie anche da Disney+; i nuovi episodi escono di mercoledì, con il finale di stagione il 3 marzo 2027. Fuori dagli Stati Uniti la distribuzione passa da Disney+, e per l’Italia l’appuntamento è per ora indicato semplicemente come prossimo, senza una data ufficiale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI