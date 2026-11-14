Samba Schutte diventa un volto fisso della seconda stagione di Pluribus, la serie di Apple TV+ firmata da Vince Gilligan. L’attore, visto in due soli episodi del primo ciclo nei panni di Koumba Diabaté, uno dei dodici immuni all’invasione collettiva, avrà ora uno spazio molto più ampio.

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Chi è Koumba Diabaté

Koumba vive l’immunità come un’occasione da sfruttare. Il suo atteggiamento è l’opposto di quello di Carol Sturka, il personaggio di Rhea Seehorn che la propria condizione la vive come una condanna e cerca in ogni modo di contrastare gli invasori. Lui si gode la situazione privilegiata, tra lussi e divertimenti, in un casinò-hotel di Las Vegas dove ogni desiderio trova soddisfazione. Tra i passaggi più curiosi del suo percorso c’è l’amicizia con John Cena, che nella serie compare in una versione di se stesso soggetta al controllo della coscienza collettiva.

Cosa cambia nella seconda stagione

Il passaggio a regular fa pensare che i nuovi episodi vogliano allargare lo sguardo sulla resistenza all’invasione, mettendo in scena risposte diverse da quella di Carol: lei prova a difendere la propria individualità e a decifrare la minaccia, mentre Koumba sembra aver trovato il modo di convivere con il nuovo ordine mondiale. Il contrasto tra le due prospettive può diventare uno degli elementi più interessanti della stagione. Schutte entra così nel cast fisso, che comprende Rhea Seehorn, Karolina Wydra e Carlos-Manuel Vesga.

La lavorazione dei nuovi episodi è già partita ad Albuquerque, in New Mexico, ma Apple TV+ non ha ancora annunciato quando andranno in onda. Il primo ciclo, nove episodi in tutto, è stato trasmesso dal 7 novembre al 24 dicembre 2025. Gilligan ha spiegato che l’attore appartiene alla schiera di chi preferisce non sapere in anticipo come si svilupperà la storia.

Dagli altri set ai videogiochi

Il ruolo di Koumba gli è valso una nomination ai Saturn Award nella categoria di miglior guest actor. Prima di Pluribus lo si è visto in serie come Our Flag Means Death e Sunnyside. In passato ha lavorato come autore e corrispondente per la versione olandese del Daily Show, ha scritto per il videogioco Battlefield V e ha doppiato titoli come Star Wars Jedi: Fallen Order.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI