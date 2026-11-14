Netflix ha diffuso la prima immagine ufficiale di Planeswalker, la serie animata che porta sullo schermo l’universo di Magic: The Gathering. Il debutto è previsto nel 2027, anche se la data precisa non è stata ancora comunicata.

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Cosa racconta Planeswalker

Al centro della vicenda c’è Chandra, una piromante dai poteri notevoli, perseguitata proprio per le sue abilità e tormentata da ciò che le è accaduto in passato. Per fronteggiare una minaccia sempre più insidiosa stringe alleanze con alcuni dei Planeswalker più leggendari, in un’avventura fatta di intese fragili, scontri personali e battaglie capaci di decidere il destino di migliaia di mondi. I Planeswalker, del resto, sono i maghi in grado di spostarsi da un piano di realtà all’altro.

La sinossi ufficiale racconta di maghi potentissimi in competizione per il potere e per la sopravvivenza. Chandra dovrà imparare a padroneggiare le proprie capacità e a fare i conti con i demoni del passato, mentre una forza insidiosa rischia di scatenare una guerra catastrofica. Così la serie esplora uno dei cardini di Magic: l’esistenza di numerosi piani di realtà, ciascuno con creature, civiltà e forme di magia diverse. Il gioco di carte collezionabili, creato da Richard Garfield e pubblicato a partire dal 1993, è diventato uno dei più influenti della storia e ha generato videogiochi, fumetti, romanzi e competizioni internazionali.

L’immagine, il diario di sviluppo e il lavoro in corso

La conferma è arrivata il 13 novembre 2026, quando Wizards of the Coast e Netflix hanno presentato la serie insieme alla prima immagine, in cui una piromante dai capelli rossi, con ogni probabilità Chandra, solleva sopra la folla una massa enorme di fuoco. Alla foto si accompagna un Development Diary di due minuti, che mette in fila concept art, modelli 3D dei personaggi e animatic delle scene d’azione, oltre a test di animazione. Le sequenze sono etichettate come “Early Development”, quindi l’animazione non è definitiva.

Nel video, oltre a lei, compare il guerriero leonin Ajani Goldmane, che combatte al suo fianco. Le prime anticipazioni del rilancio indicavano Nahiri e lo stesso Ajani come figure centrali, mentre la sinossi ufficiale punta su Chandra.

Il team creativo e il percorso fino al debutto

Alla guida di Planeswalker ci sono Terry Matalas e Cindy Appel, showrunner e produttori esecutivi. Patrick Osborne, premio Oscar, è supervisore della regia e produttore esecutivo, Gabriel Marano figura tra i produttori esecutivi, Lauren Chavez-Myers rappresenta Hasbro Entertainment come co-produttrice esecutiva e Daisy West è produttrice. L’animazione è affidata a Digic, studio specializzato in animazione digitale e sequenze cinematiche. Secondo Appel gli autori hanno a disposizione migliaia di carte, mentre per Matalas ogni carta è una finestra su un mondo.

La strada è stata lunga. Netflix aveva annunciato una serie animata su Magic nel 2019, affidandola ai fratelli Anthony e Joe Russo come produttori esecutivi, con Henry Gilroy e Jose Molina autori principali. I due hanno poi lasciato il progetto per divergenze creative e nel 2021 Jeff Kline è diventato il nuovo responsabile creativo, mentre nello stesso periodo Brandon Routh veniva annunciato come voce del protagonista della versione precedente. Dopo anni di silenzio, nel 2024 lo stesso Routh ha espresso dubbi sul fatto che la produzione arrivasse a compimento, e Netflix ha rilanciato l’adattamento affidandolo a Matalas nel settembre 2024, aprendo la fase di sviluppo che ha portato a questa prima immagine. Cast vocale, data di debutto e numero di episodi saranno comunicati più avanti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI