La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda venerdì 13 novembre 2026 su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è chiusa con l’uscita di Giancarlo Danto e con Giulia Provvedi terza finalista. La casa ha anche scelto i quattro concorrenti che rischiano l’eliminazione nella prossima diretta.

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Danto fuori, Giulia Provvedi conquista la finale

Ilary Blasi ha aperto la diretta salutando le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, poi si è passati al televoto che teneva in bilico quattro concorrenti: Giulia Provvedi, Andreas Muller, Giancarlo Danto e Varsi. Fino all’ultimo se la sono giocata Danto e la stessa Giulia, separati da poco più di un punto percentuale, con lei al 22,17% e lui al 21,14%, mentre Andreas è stato il primo a salvarsi. Alla fine il pubblico ha mandato a casa Danto.

Subito dopo è partito il televoto flash per il terzo posto in finale. I nomi sono usciti da una selezione a coppie (Vale con Fede, Varsi con Megan, Piera con Roncaccia, Giulia con Andreas), con Marina e Guendalina libere di spezzarne una. Al voto del pubblico sono andate Valeria Marini, Giulia Provvedi, Megan e Piera: con il 40,56% delle preferenze ha vinto Giulia Provvedi, che a caldo ha raccontato di essere arrivata nella Casa molto fragile e di aver vissuto i primi giorni con un senso di solitudine. Tra i finalisti c’erano già Marina La Rosa, proclamata prima il 30 ottobre, e Guendalina Tavassi, seconda il 6 novembre.

Le nomination e il confronto di Federica

Poco prima del verdetto Federica si era seduta sulla poltrona rossa che scotta per un confronto con il trio formato da Marina La Rosa, Guendalina e Giulia, avendo accanto soltanto Valeria Marini, con cui il legame si è stretto nelle ultime settimane. Proprio a Federica la terza finalista ha riservato la prima candidatura all’eliminazione, indicandola tra i quattro concorrenti rimasti fuori dal televoto flash: la stessa Federica, Varsi, Andreas e Roncaccia.

Le nomination palesi hanno poi portato in testa Varsi, Megan e Andreas. A rischiare l’uscita nella prossima puntata sono quindi Federica, Varsi, Megan e Andreas: chi riceverà meno voti lascerà definitivamente la casa.

Il ritorno di Alex Belli e la cena del GF Bistrot

La serata ha dato spazio anche alla cena speciale del GF Bistrot, con il ritorno di Alex Belli nei panni di chef executive. A tavola sedevano anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a giudicare il lavoro dei concorrenti. La situazione è poi degenerata in un faccia a faccia tra Belli e Roncaccia, da cui sono nate incomprensioni e nuovi scontri nella casa; l’uomo ha preso di mira ancora Federica, rinfacciandole di essere rimasta in silenzio mentre Alex se la prendeva con lui. Per Federica la puntata ha portato però anche un momento di emozione, con l’ingresso di mamma Daniela.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI