Il Paradiso delle Signore

Devo restituire l’intero testo, quindi ecco la versione completa.

Torna su Rai 1 Il Paradiso delle Signore: nelle puntate in onda dal 16 al 20 novembre ci sono un calendario da realizzare, la battaglia di Riccardo contro i suoi cedimenti e i primi dubbi di Irene sul suo futuro.

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L’idea di Roberto per il nuovo anno

La proposta arriva da Roberto: un calendario con i ritratti di tutti i dipendenti del grande magazzino, pensato come il modo migliore per dare il via al nuovo anno. L’entusiasmo però non è unanime, e c’è chi non ha alcuna intenzione di comparire tra quelle pagine: Elisa, per esempio, annuncia che non parteciperà.

Le sedute fotografiche riservano più di una sorpresa. Elisa nota l’imbarazzo che si accende tra Irene e Cesare quando i due posano insieme, abbinati dal sorteggio, e mette a punto uno stratagemma per evitare che finiscano di nuovo fianco a fianco davanti all’obiettivo. Valter, però, non condivide la sua decisione.

Settimana di novità anche per Cesare, che riceve una proposta del tutto inattesa: collaborare con il Paradiso.

Riccardo, la dipendenza e la piccola Margherita

Umberto scopre qualcosa a proposito di Nicoletta, e Riccardo vede in quella notizia il modo per fare i conti una volta per tutte con la propria dipendenza, quella dagli psicofarmaci che continua a pesare sulla sua vita. I tentativi si ripetono, ma i segnali di cedimento non si fermano: per dargli una mano, Adelaide, che si trova a Roma, è costretta a una scelta davvero difficile.

Nell’attesa resta accanto a Riccardo Odile, mentre Adelaide rientra poi a Milano con una sorpresa per il nipote. È anche grazie a lei che l’uomo ha potuto riabbracciare la piccola Margherita, e proprio il ricongiungimento con la bambina è la spinta più forte a curarsi. Ora però deve riconquistarne la fiducia: un’impresa tutt’altro che semplice, resa ancora più complicata da un piccolo incidente che la coinvolge e che rischia di far emergere tutta la fragilità emotiva di Riccardo.

Irene, la serata con gli studenti e il diario di Diana

All’inizio Irene rinuncia a seguire Johnny e Barbara alla riunione del movimento studentesco, ma poi ci ripensa. La serata in loro compagnia si rivela piacevole e, anche grazie a una conversazione con Diana, la ragazza conosce meglio il mondo universitario: un’esperienza che accresce il suo interesse, al punto da farle prendere in considerazione l’idea di iscriversi all’università.

Nel frattempo, tra le Veneri tiene banco l’invito che Simona ha ricevuto per l’inaugurazione della mostra di Iacopo Corsi: in tante si contendono un posto al suo fianco e alla fine la scelta cade su una sola di loro. Valter, dal canto suo, la esorta a farsi aiutare per il problema alla caviglia. A Iacopo arriva intanto un regalo da Roberto, un pensiero che lo colpisce molto.

Un impegno preso da Simona rischia di costringere Mirella a rinunciare all’inaugurazione, ma la Galbiati trova comunque il modo di dare una mano all’amica.

Quanto a Diana, sfogliando un vecchio diario appartenuto al padre trova finalmente l’ispirazione per rendergli omaggio e decide di ritoccare l’abito realizzato da Iacopo, quello che indosserà per l’evento. Si presenta poi al Circolo con il vestito modificato e, una volta conquistata l’attenzione dei presenti, comincia a leggere alcuni passaggi delle pagine paterne.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI