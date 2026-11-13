L’Isola dei Famosi non ha ancora una data di messa in onda. Lo ha chiarito Pier Silvio Berlusconi durante una conferenza stampa, mentre il regista Alessio Pollacci è intervenuto sui social per smentire le voci di un’edizione rimontata da cima a fondo.

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Il montaggio non è concluso e il debutto resta in bilico

Il reality è ancora in lavorazione e l’amministratore delegato di Mediaset non ha voluto sbilanciarsi sui tempi. Ai giornalisti ha spiegato che si sta completando il montaggio della nuova edizione, definita una formula più leggera dal punto di vista dei costi e di carattere sperimentale. Su un punto è stato netto: il prodotto finito non lo ha ancora visto.

“Non abbiamo deciso quando mandarlo in onda, prima vediamo il prodotto e poi decideremo”.

Il palinsesto di Canale 5, ha aggiunto, resta molto variabile. Quando gli è stato fatto notare che online era già circolata una data, ha spostato il discorso sul mercato pubblicitario: fino a Natale l’interesse delle aziende è altissimo, poi arrivano due settimane di calo a gennaio e quindi si riparte. Il senso è che il periodo fuori garanzia va dalla settimana di Natale a metà gennaio, mentre tutto ciò che va in onda fino a metà dicembre e da metà gennaio in poi rientra nella finestra che gli investitori guardano. Da qui la conclusione: prima si visiona il programma, poi si stabilisce se collocarlo a breve o nei mesi successivi.

Pollacci: correzioni minime, nessuno stravolge nulla

Alle parole dell’amministratore delegato si sono aggiunte quelle del regista, che dell’Isola curerà la regia dopo aver firmato l’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Su X ha confermato che il programma è in montaggio e ha precisato che il lavoro consiste in piccoli aggiustamenti e non in una riscrittura del materiale. Il suo intervento sembra una risposta a un articolo diventato virale sui social, nel quale si parlava di un’Isola “al limite del disastroso” e di filmati montati e rimontati per provare a dare brio a un format giudicato piatto.

“Ho avuto il privilegio di fare la regia di questa edizione de L’Isola dei Famosi e vi garantisco che nessuno sta rimontando nulla”.

Il regista ha spiegato che in ogni programma montato si fanno correzioni microscopiche fino alla consegna delle puntate, senza toccare l’impianto generale, e che le undici puntate previste richiedono tempi lunghi proprio per la durata richiesta. Nel suo post ha poi invitato a giudicare il prodotto finito invece di ipotizzare scenari e a evitare ricostruzioni riportate di seconda mano.

Undici puntate registrate, senza studio e senza diretta

La formula di questa edizione è stata pensata per contenere i costi: niente studio, niente diretta, tutti i contenuti registrati e il montaggio in post-produzione ancora in corso. L’esito di quest’ultimo passaggio sarà decisivo per fissare la data di trasmissione. Alla conduzione c’è Selvaggia Lucarelli con Alvin.

Nei giorni precedenti alle dichiarazioni di Berlusconi la produzione avrebbe avvisato i naufraghi che si sarebbe partiti ai primi di dicembre, e il loro contratto si riattiva quindici giorni prima della prima puntata. Online, del resto, l’ipotesi di un debutto il 4 dicembre per undici appuntamenti era già rimbalzata da un sito all’altro, salvo poi incassare la frenata dell’amministratore delegato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI