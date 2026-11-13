Domenica 22 novembre 2026 va in onda su Rai 1 La famiglia Panini, L’avventura delle figurine, la serie evento liberamente tratta dal romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando. Gli episodi sono sei, da circa cinquanta minuti, distribuiti in tre serate, e la protagonista Olga Panini ha il volto di Serena Rossi.

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Una madre sola con otto figli

Serena Rossi interpreta Olga Panini, la donna che dopo la morte del marito si ritrova a crescere da sola otto figli e a guidare la famiglia verso un’impresa diventata un simbolo dell’Italia nel mondo. Secondo l’attrice, il cuore del personaggio sta nella maternità e in una necessità molto pratica: andare avanti, qualunque cosa accada.

La chiave di tutto è il suo essere mamma. È una donna che si ritrova sola a quarant’anni, con otto bambini, e ha paura di non riuscire a sfamarli. Ha una necessità concreta: deve andare avanti, garantire loro un futuro e trovare il modo di prendersi cura di tutti.

A questa concretezza si aggiunge la capacità di sognare ereditata dal marito. Olga viene dalla campagna e ha i piedi ben piantati per terra, ma da lui ha imparato a lasciar correre un po’ la fantasia. Ne esce una figura materna calda e accogliente, e al tempo stesso decisa quando si tratta di proteggere i propri figli: una mamma leonessa, pronta a tutto per la sua cucciolata.

Il personaggio copre un lungo arco di tempo: ha quarant’anni nel 1940 e settanta nel 1970. Per rendere credibile l’invecchiamento, l’attrice ha lavorato su trucco speciale, postura e voce. Tra i momenti più intensi delle riprese, Serena Rossi ha raccontato l’incontro sul set con i nipoti Panini: quando l’hanno abbracciata, si è commossa fino alle lacrime.

L’energia di una famiglia rumorosa

Dietro la macchina da presa c’è Letizia Lamartire, che ha costruito l’identità visiva della serie partendo dai suoi protagonisti. Voleva portare sullo schermo l’energia di una famiglia numerosa, fatta di caratteri diversi, movimento e vita quotidiana.

La regia è stata determinata soprattutto dai personaggi. Sono partita dalla costruzione dei personaggi e della famiglia, e mi sono affezionata alla loro idea di famiglia energica, rumorosa, piena di vita, una vera baraonda. Da questo ho costruito tutta la regia, inevitabilmente, perché la messa in scena era sempre in movimento e quindi anche la macchina da presa doveva muoversi con loro.

Questa scelta ha segnato il linguaggio del racconto, con largo spazio ai piani sequenza, preparati con prove nei giorni precedenti alle riprese per seguire i personaggi senza spezzare il ritmo. Anche nei primi piani dei singoli, la regista ha chiesto che dietro ci fosse sempre vita: un’energia, spiega, così forte da travolgere chi guarda.

Quando va in onda, il cast e la sceneggiatura

Il debutto è fissato per domenica 22 novembre 2026 su Rai 1, con una programmazione in tre serate evento. I sei episodi da circa cinquanta minuti saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay, mentre per Disney+ l’arrivo è previsto in un secondo momento. La produzione è di Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction. Monica Zapelli firma la sceneggiatura come headwriter, insieme a Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.

Accanto a Serena Rossi, il cast comprende Edoardo Pesce, Simone Liberati e Federico Cesari, che danno volto ad Antonio, Giuseppe e Umberto Panini, oltre a Barbora Bobulova. La storia comincia nella Modena del dopoguerra, dove Olga spinge la famiglia a comprare un’edicola, e attraversa gli anni Quaranta fino ai Mondiali di calcio del 1970. Prima dell’esordio televisivo, la serie è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI