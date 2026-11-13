Il 18 novembre debutta su Netflix “I 12 segni di Valentina”, commedia romantica brasiliana tratta dal romanzo omonimo di Ray Tavares. La protagonista è Giovanna Grigio, già nota agli abbonati della piattaforma per il reboot di “Rebelde”.

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Una vendetta scritta nelle stelle

Valentina non vuole archiviare la fine della sua storia come una semplice delusione sentimentale: per lei la colpa è di un’incompatibilità astrale totale. Studentessa di giornalismo, decide di trasformare questa convinzione in un esperimento vero e proprio, con una scommessa a forte tasso social. Il piano prevede un ragazzo diverso per ciascuno dei dodici segni zodiacali, e ogni appuntamento e ogni retroscena viene raccontato al pubblico in una serie di dirette molto seguite.

L’idea funziona finché i sentimenti non iniziano a complicare le cose. L’esperimento le sfugge di mano quando conosce Andrei, interpretato dall’attore portoghese José Condessa, un possibile interesse amoroso che sembra non rientrare in nessuna casella dell’oroscopo. Secondo la serie, che mescola romanticismo, rivalsa generazionale e scoperta di sé, le leggi del cuore non si lasciano scrivere nemmeno dalle stelle. Netflix ha diffuso il primo trailer.

Dal Brasile al Portogallo, chi c’è nel cast

Insieme a Giovanna Grigio recitano Jessica Marques, Manu Morelli, Larissa Bocchino, Lucas Leto, Pedro Ottoni, Suzana Pires e Ana Hikari. José Condessa, che nella serie è Andrei, viene dalla produzione Netflix Turn of the Tide, arrivata alla seconda stagione. Nel cast ci sono anche alcune apparizioni speciali, affidate ad Augusto Trainotti, Caio Horowicz, Dan Ferreira, Gabriel Santana e Igor Fernandez.

Otto episodi girati a San Paolo

La serie è prodotta dalla Boutique Filmes, con Tiago Mello alla produzione e Carol Durão alla regia generale. La sceneggiatura è firmata da Ray Tavares e Bia Crespo, che il sito della piattaforma indica anche come creatori della serie. Le riprese si sono svolte nei luoghi più iconici di San Paolo, e Netflix ne aveva annunciato l’avvio il 2 febbraio 2026, mentre erano in corso. Il libro da cui tutto parte è considerato un successo tra i giovani lettori brasiliani.

La prima stagione conta otto episodi e il titolo internazionale è “Valentina and the 12 Signs”. La classificazione indicata è TV-MA sulla versione internazionale del sito Netflix e A12 su quella brasiliana.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI