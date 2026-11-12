Stasera, giovedì 12 novembre, va in onda il quarto Live di X Factor 2026: l’appuntamento è alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago. La puntata si intitola “La notte che cambierà tutto” (c’è chi la ribattezza Hell Factor) e si chiude con una tripla eliminazione.

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Si parte con la Giostra

La serata si apre con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra. I dieci concorrenti seguiti da Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi si esibiscono uno dopo l’altro senza interruzione, circa un minuto a testa, tra scenografie e coreografie ricreate per l’occasione in tutta l’arena. Ognuno ripropone uno dei brani portati fin qui nel proprio percorso nello show Sky Original prodotto da Fremantle. I tempi sul palco sono serratissimi e la serata si annuncia impegnativa anche per Giorgia, che conduce.

Chi vuole recuperare la puntata la trova on demand e su Sky Go; le repliche in chiaro sono previste su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì.

Le cover scelte dai quattro giudici

La seconda manche è unica e dedicata alle cover. Nella squadra di Francesco Gabbani Giacomo Calò canta “All of Me” di John Legend, gli Scraffs “American Idiot” dei Green Day e Teo Bok “CAN’T STOP THE FEELING!” di Justin Timberlake. Irama sceglie invece “Welcome to the Black Parade” dei My Chemical Romance per Le Distanze e la versione di “And I Am Telling You I’m Not Going” firmata da Faouzia per Patrizia.

Per Jake La Furia Alex Fontana interpreta “Maggie M’Gill” dei The Doors, mentre ALÌA canta “La rondine” di Mango. Le scelte di Paola Iezzi sono “Io che non vivo (senza te)” di Pino Donaggio per camilla, un mash-up tra “Elenore” dei The Turtles e il suo adattamento italiano “Scende la pioggia” di Gianni Morandi per i Mad-Dog, e “Va Bene, Va Bene Così” di Vasco Rossi per Manu.

Tripla eliminazione e l’ospite Charlotte Cardin

Tutti i voti raccolti nella serata confluiscono in una classifica unica: i due artisti meno votati lasciano subito il palco, mentre il terzultimo e il quartultimo vanno al ballottaggio davanti ai giudici. Se tre dei quattro fanno lo stesso nome, quel concorrente è eliminato; se il tavolo si spacca a metà, la decisione torna al pubblico con i 200 secondi di Tilt.

Tra la prima e la seconda manche sale sul palco Charlotte Cardin. La cantante canadese, ormai di casa in Francia, è stata eletta artista femminile dell’anno ai Victoires de la Musique e nominata Global Woman of the Year da Billboard, e ha alle spalle oltre un miliardo di stream e due JUNO Awards, uno dei quali per l’Album dell’anno. Tra i suoi brani più noti ci sono “Feel Good”, “Tant pis pour elle” e “The Way We Touch”, mentre il nuovo singolo “Memories” anticipa l’album Midnight, Mon Amour, in uscita il 29 gennaio 2027. Il tour mondiale che la vedrà protagonista per tutto il 2027 toccherà anche l’Italia, il 20 maggio al Fabrique di Milano.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI