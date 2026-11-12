Il Grande Fratello Vip tornerà su Canale 5 con una nuova edizione. I vertici Mediaset hanno deciso di riproporre il reality nella prossima primavera, forti degli ascolti della stagione in corso, e il cast è già delineato nel dettaglio: Ilary Blasi alla conduzione, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

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Un pilastro della tv commerciale moderna

Alla decisione di dare spazio a una nuova serie hanno contribuito anche le parole di Piersilvio Berlusconi, pronunciate ieri durante un incontro con la stampa. Secondo l’amministratore delegato di Mediaset il programma è un punto fermo del panorama televisivo: un pilastro della tv commerciale moderna, ha spiegato, aggiungendo che sua madre lo guarda e gli tiene compagnia.

È un pilastro della tv commerciale moderna. Mia mamma lo guarda e le tiene compagnia.

L’apprezzamento arriva mentre la stagione attuale continua a registrare risultati positivi sul fronte degli ascolti, il fattore che ha pesato di più sulla scelta di puntare ancora sul format.

Primavera e cast confermato

Quanto alla collocazione, il programma occuperà la seconda parte della stagione televisiva della rete ammiraglia e tornerà quindi in palinsesto con l’arrivo della primavera. La squadra alla guida resta la stessa: la conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ora che il cast è definito e la finestra temporale individuata, la macchina organizzativa si prepara a entrare nella fase operativa in vista del debutto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI