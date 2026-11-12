L’11 novembre, in serata, Rai1 ha trasmesso l’ottava puntata di Tale e Quale Show, di nuovo condotta da Carlo Conti. Ha vinto Roberta Morise, che con l’imitazione di Mia Martini ha totalizzato 72 punti. Il programma prosegue: la finale è in calendario per mercoledì 18 novembre.
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La vittoria di Roberta Morise
Dopo una lunga serie di secondi posti, per la concorrente arriva finalmente il primo. In studio ha interpretato “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini. Elettra Lamborghini ha fatto notare che l’emozione si era avvertita ancora prima che Morise cominciasse a cantare, e che aveva riempito lo studio di un’energia speciale. Trovare il distacco necessario non è stato semplice, perché il brano tocca in lei corde profonde e personali. Ne è nato un omaggio potente a una voce struggente, che premia anche il cammino compiuto in queste settimane.
La classifica dell’ottava puntata
Dietro la vincitrice, la graduatoria della serata è la seguente:
- Roberta Morise, 72 punti
- Selma Ezzine, 61 punti
- Max Paiella, 58 punti
- Maddalena Corvaglia, 50 punti
- Vladimir Randazzo e Andrea Perroni, 42 punti, quinto posto a pari merito
- Jasmine Carrisi, 41 punti
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, 39 punti
- Stefano Meloccaro, 35 punti
- Paola Perego, 33 punti
- Anna Pettinelli, 31 punti
Giuria, social e voti dei concorrenti
Il punteggio finale somma tre componenti: le valutazioni della giuria, le preferenze espresse dal pubblico attraverso i social e i punti che i concorrenti si sono assegnati tra loro, 5 a testa. Al tavolo dei giudici sedevano Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e il confermato Cristiano Malgioglio, con Leonardo Pieraccioni nel ruolo di quarto giudice.
Malgioglio è stato l’unico a non premiare Morise, mentre Siani, Lamborghini e lo stesso Pieraccioni l’hanno messa in cima alle loro preferenze. Dal pubblico sui social sono arrivati 5 punti per lei, 3 per Randazzo e 1 per Selma, un sostegno che non ha riservato sorprese. In classifica spicca il quarto posto di Maddalena Corvaglia, mentre Stefano Meloccaro, vincitore della settima puntata, ha chiuso nella parte bassa.
L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI
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