L’11 novembre, in serata, Rai1 ha trasmesso l’ottava puntata di Tale e Quale Show, di nuovo condotta da Carlo Conti. Ha vinto Roberta Morise, che con l’imitazione di Mia Martini ha totalizzato 72 punti. Il programma prosegue: la finale è in calendario per mercoledì 18 novembre.

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La vittoria di Roberta Morise

Dopo una lunga serie di secondi posti, per la concorrente arriva finalmente il primo. In studio ha interpretato “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini. Elettra Lamborghini ha fatto notare che l’emozione si era avvertita ancora prima che Morise cominciasse a cantare, e che aveva riempito lo studio di un’energia speciale. Trovare il distacco necessario non è stato semplice, perché il brano tocca in lei corde profonde e personali. Ne è nato un omaggio potente a una voce struggente, che premia anche il cammino compiuto in queste settimane.

La classifica dell’ottava puntata

Dietro la vincitrice, la graduatoria della serata è la seguente:

Roberta Morise , 72 punti

, 72 punti Selma Ezzine, 61 punti

Max Paiella, 58 punti

Maddalena Corvaglia, 50 punti

Vladimir Randazzo e Andrea Perroni, 42 punti, quinto posto a pari merito

Jasmine Carrisi, 41 punti

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, 39 punti

Stefano Meloccaro, 35 punti

Paola Perego, 33 punti

Anna Pettinelli, 31 punti

Giuria, social e voti dei concorrenti

Il punteggio finale somma tre componenti: le valutazioni della giuria, le preferenze espresse dal pubblico attraverso i social e i punti che i concorrenti si sono assegnati tra loro, 5 a testa. Al tavolo dei giudici sedevano Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e il confermato Cristiano Malgioglio, con Leonardo Pieraccioni nel ruolo di quarto giudice.

Malgioglio è stato l’unico a non premiare Morise, mentre Siani, Lamborghini e lo stesso Pieraccioni l’hanno messa in cima alle loro preferenze. Dal pubblico sui social sono arrivati 5 punti per lei, 3 per Randazzo e 1 per Selma, un sostegno che non ha riservato sorprese. In classifica spicca il quarto posto di Maddalena Corvaglia, mentre Stefano Meloccaro, vincitore della settima puntata, ha chiuso nella parte bassa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI