Stasera su Rai 1 Doc non va in onda. La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani salta il consueto appuntamento del giovedì e il dottor Andrea Fanti torna solo la settimana prossima, giovedì 19 novembre, mentre il finale slitta di sette giorni.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Al posto della fiction la partita degli Azzurri

La rete ha sospeso la serie per dedicare la prima serata a Italia e Francia, sfida del girone A della Nations League in programma allo stadio San Siro di Milano. La scelta era obbligata, ma una parte del pubblico l’ha accolta con qualche malumore: molti spettatori si erano ormai abituati a ritrovare ogni giovedì Luca Argentero e il resto del cast tra le corsie del Policlinico Ambrosiano. Lo stop tocca anche Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, che resta fermo sia il 12 sia il 15 novembre.

Gli episodi del 19 novembre e l’ultimo appuntamento

La penultima puntata arriva quindi la settimana prossima, con gli episodi 13 e 14, intitolati “Il mondo sulle spalle” e “Fino alla fine”. Il gran finale passa invece al 26 novembre, con gli episodi 15 e 16 a chiudere questa quarta stagione. Lo stop di stasera ha dunque spinto più avanti anche l’ultimo capitolo, che in origine era atteso proprio per il 19. Le date dipendono comunque dal palinsesto e possono cambiare ancora. Chi non volesse perdere neppure una scena trova tutte le puntate on demand su RaiPlay dopo la messa in onda.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI