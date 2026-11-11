Dal 16 al 21 novembre Tutto per la mia famiglia racconta un matrimonio che rischia di non celebrarsi e un salvataggio all’ultimo secondo. La serie va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16 e il sabato alle 14:30, e gli episodi si recuperano anche su Mediaset Infinity.

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La gara di ballo dell’Istituto Ataman

A difendere i colori dell’Istituto Ataman nella competizione tra istituti superiori saranno due studenti, scelti con una selezione interna decisa dal voto degli alunni. Le coppie in lizza sono cinque e ognuna ha un motivo diverso per puntare al primo posto.

Susen, che ha appena lasciato il gesso, si iscrive con Omer: per lui è il pretesto ideale per passare del tempo con lei. Aybike, frenata dalle vicende giudiziarie della madre, alla fine accetta di ballare con Berk, che per assicurarsi la vittoria arruola un’amica come insegnante privata. Doruk spinge Asiye a vincere la vergogna e la convince a formare una coppia con lui.

Il livello si alza con l’ingresso di Harika ed Emir e di Tolga e Ozge, che scendono in pista con un obiettivo preciso: impedire il successo di Asiye e Doruk. Sempre a scuola, Tolga ed Emir mettono le mani sul motorino di Ogulcan e lo usano come arma di ricatto, per costringerlo a boicottare Omer.

Dietro la voglia di vincere di Aybike c’è anche una ragione economica: il premio in denaro messo in palio le servirebbe per restituire a Gonul i soldi prestati a Ogulcan per il motorino e riportare così gli equilibri in famiglia. Doruk e Asiye la aiutano, convinti che il primo posto valga proprio la cifra di cui la ragazza ha bisogno.

Le nozze di Akif e Suzan e il piano di Nebahat

Mentre all’istituto si balla, si preparano le nozze di Akif e Suzan. Al ricevimento, però, Nebahat dà il via alla sua vendetta: con la complicità di Pelin, una delle organizzatrici, proietta davanti agli ospiti fotografie e filmati d’archivio in cui compare insieme ad Akif. Suzan accusa il colpo e il matrimonio sembra ormai saltato.

Harika capisce cosa sta succedendo e si prepara a smascherare la responsabile, ma la sposa non cambia idea: Suzan vuole comunque diventare la moglie di Akif. La cerimonia si tiene regolarmente, con Nebahat costretta a seguirla in videochiamata, senza poter fare nulla.

Intanto Nebahat e Ayla portano avanti il loro nuovo marchio di cosmetici: preparano le creme, organizzano i provini per trovare i volti della campagna pubblicitaria di una nuova crema per il viso e ricevono le telefonate insistenti di Akif, seccato di essere rimasto fuori dalle decisioni. Gozde, dopo aver provato i prodotti, decide di entrare in società con una quota del cinquanta percento, lasciando Akif di stucco. Quando capisce che le due donne non hanno intenzione di ascoltarlo, Akif presenta loro una scelta che le lascerà senza parole.

La paura di Sengul e il salvataggio di Ogulcan

Fuori dall’istituto, Gonul si fa sempre più presente nella vita di Orhan: scopre che l’uomo non riesce a mettere insieme pranzi e cene decenti per i ragazzi e si presenta da lui con dei piatti già cucinati. Il giorno dopo Ogulcan racconta la scena alla madre, in carcere, e Sengul va su tutte le furie.

Il timore che Gonul possa insidiare il suo ruolo in famiglia la spinge a pensare all’evasione: domanda a una compagna di cella se ci sia un modo per uscire, ma Kadriye interrompe la conversazione. Tra le due scoppia una rissa che le guardie devono sedare, e finiscono entrambe in isolamento. A Zehra, Sengul confida poi un segreto pesante: per allontanare Gonul dal marito aveva avvelenato per errore i propri figli.

Sul fronte più pericoloso, Ogulcan raggiunge il cantiere di Hasdal per riprendersi il motorino che Emir e Tolga gli hanno portato via, ma precipita in una buca e rischia di essere travolto da una colata di cemento. Spinto da Aybike e Asiye, Omer parte alla sua ricerca e arriva appena in tempo per liberarlo. Poco dopo arriva anche l’accusa di furto da parte di Burhan, che Gonul riesce a far rientrare risarcendolo e convincendolo a ritirare la denuncia.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI