A oltre otto anni dall’ultima volta in cui si erano mostrati insieme al pubblico, Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono tornati nello stesso studio televisivo, e il ritrovo non è stato sereno. Stando alle anticipazioni sulla registrazione di This Is Me, il programma di Silvia Toffanin, i due ex avrebbero discusso quasi per tutta la durata della puntata.

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La lite in studio tra Gemma e Giorgio

Le anticipazioni della registrazione, avvenuta ieri, le ha date Lorenzo Pugnaloni con una storia pubblicata su Instagram. Secondo il suo resoconto, la dama torinese e il cavaliere fiorentino sono stati gli unici ospiti a litigare: le altre coppie presenti hanno avuto filmati e momenti romantici, loro no. Le ragioni della discussione restano per ora sconosciute, visto che la puntata non è ancora andata in onda.

Colpaccio Toffanin, c’è stato confronto tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti dopo anni e anni. I due sono stati ospiti della nuova registrazione e hanno litigato e discusso quasi per tutto il tempo. A differenza delle altre coppie con filmati e momenti romantici, loro hanno litigato. Giuro mi è entrato il 2015 in un occhio.

Chi c’era alla registrazione

La puntata girata ieri ruota attorno a volti molto familiari a chi segue Uomini e Donne. Con Gemma e Giorgio, la Toffanin ha accolto Martina De Ioannon con Gianmarco Steri, Marco Fantini con Beatrice Valli e Maria Teresa Paniccia con Alessandro Rausa del Trono Over. La nuova edizione dello show dovrebbe andare in onda a partire da lunedì 7 dicembre.

Il meccanismo del programma, del resto, è cambiato nel tempo: nato per celebrare i talenti usciti da Amici di Maria, si è poi aperto anche allo sport, alla danza, alla recitazione e alla musica. Nella prima registrazione di questa edizione, il 22 ottobre, erano stati ospitati Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone.

Un legame mai davvero chiuso

Giorgio Manetti aveva lasciato Uomini e Donne nel maggio del 2018, ma negli anni ha continuato a parlare della sua ex. In più di un’occasione ha messo in dubbio il reale desiderio della Galgani di trovare l’amore, lasciando intendere che la sua presenza in televisione avesse molto a che vedere con la voglia di apparire. Poi il cambio di rotta: negli ultimi mesi il cavaliere fiorentino si è detto pronto a concedere una seconda possibilità alla donna.

Anche Gemma, in primavera, ha rievocato i momenti passati insieme a Firenze, che per lei continua a essere la città dell’amore, tra la stazione di Santa Maria Novella, Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo. Di quelle giornate resta però soltanto un ricordo lontano: i due non si sono dati una seconda chance e in studio si sono scontrati, segno che le incomprensioni di un tempo non sono mai state archiviate. Manetti ha sempre sostenuto di averle proposto di lasciare insieme la trasmissione per verificare cosa sarebbe stato del loro rapporto lontano dalle telecamere, e che lei abbia scelto di restare in studio. Nel 2025 lo ha ribadito con queste parole:

Lei quel fatidico 4 settembre mi ha preso in giro quando di notte mi aveva detto che dovevo stare tranquillo e che saremmo usciti dal programma insieme. Con quel comportamento si è qualificata da sola. Lei dice che la nostra storia era importante ma tutto questo deve essere dimostrato. Io mi ero già proposto di uscire con lei, lei no.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI